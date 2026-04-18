Familia Marí Mayans acude a la feria ProWine Tokyo

La empresa ibicenca Familia Marí Mayans ha visitado Japón para participar en ProWine Tokyo 2026, una de las ferias internacionales de vinos y bebidas espirituosas más relevantes del mercado asiático, integrada dentro de la reconocida marca Anuga. En este evento, celebrado en el recinto ferial Tokyo Big Sight, esta compañía presentó sus Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, reconocidas con el Premio Alimentos de España como ‘Mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025’ que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La empresa de referencia en la elaboración de licores dio a conocer este destilado tradicional, que es una de sus elaboraciones más emblemáticas, en el Pabellón de España. Una cita en la que Familia Marí Mayans ejerció como embajadora de la isla y trasladó la originalidad de las auténticas Hierbas Ibicencas que elabora íntegramente en Ibiza con recetas artesanas que datan de 1880. La compañía demostró que la tradición ibicenca tiene un lenguaje universal capaz de competir en los mercados más exigentes del mundo.

«Asistir a ProWine Tokyo 2026 supone una gran ocasión para seguir posicionándonos y creciendo en un país que venera la cultura del detalle y las elaboraciones artesanales, algo especialmente relevante para una compañía como la nuestra que cuenta con más de un siglo de historia en el que no solo hemos sabido proteger las recetas tradicionales de la isla, combinando botánicos locales con procesos de destilación artesanales, sino evolucionar para crear licores de renombre mundial y posicionarlos en el mercado», aseguran los impulsores y quinta generación de Familia Marí Mayans, Bartolomé y Carlos Marí Mayans.