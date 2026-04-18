Nassau Group Ibiza
La Catedral, nuevo espacio de vinos y tapas en Dalt Vila
La propuesta gastronómica está disponible desde la mañana hasta la tarde e incluye desayunos y una carta de pinchos tradicionales
La Catedral Tapas & Vinos, nuevo integrante de Nassau Group Ibiza, celebró el 14 de abril su evento de presentación con la asistencia de más de 10 medios locales, prensa y cabeceras lifestyle de la isla
Ubicado en la emblemática plaza de la Catedral, en lo alto de Dalt Vila, el espacio se presenta como una nueva propuesta gastronómica que une producto, entorno y experiencia en uno de los enclaves más especiales de Ibiza.
Durante el encuentro, los asistentes pudieron descubrir sus dos terrazas diferenciadas: una orientada a la magia de las calles empedradas del casco histórico y otra con vistas privilegiadas al puerto, ofreciendo dos formas distintas de vivir el mismo espacio.
La propuesta gastronómica incluye desde desayunos tradicionales hasta una carta basada en tapas y pinchos clásicos, incorpora también creaciones originales. Entre los platos destaca la gilda de atún ahumado, junto a una selección de jamón y quesos, muy bien recibidos por los asistentes.
El espacio se encuentra abierto de miércoles a domingo de 10 a 17h, y ampliará su horario nocturno a medida que se acerque la temporada de verano y la celebración de la Feria Medieval, momento en el que comenzará a ofrecer también servicio por las noches.
Concebido como un punto de parada pit stop gastronómico, La Catedral invita a hacer una pausa y disfrutar de una bebida o un aperitivo tras el recorrido hasta lo más alto de Dalt Vila.
Las reservas están disponibles, a través de WhatsApp 696173596 para una atención directa.
Con esta apertura, Nassau Group Ibiza amplía su propuesta gastronómica en la isla y refuerza su apuesta por espacios con identidad propia en ubicaciones singulares.
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