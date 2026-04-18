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La Catedral, nuevo espacio de vinos y tapas en Dalt Vila

La propuesta gastronómica está disponible desde la mañana hasta la tarde e incluye desayunos y una carta de pinchos tradicionales

Más adelante, La Catedral, extenderá su horario hasta la noche. | FOTOS: CHRISTIAN FRANCO

Más adelante, La Catedral, extenderá su horario hasta la noche. | FOTOS: CHRISTIAN FRANCO

Redacción Ibiza

La Catedral Tapas & Vinos, nuevo integrante de Nassau Group Ibiza, celebró el 14 de abril su evento de presentación con la asistencia de más de 10 medios locales, prensa y cabeceras lifestyle de la isla

Las vistas desde la plaza de la Catedral son impresionantes. |

Las vistas desde la plaza de la Catedral son impresionantes. |

Ubicado en la emblemática plaza de la Catedral, en lo alto de Dalt Vila, el espacio se presenta como una nueva propuesta gastronómica que une producto, entorno y experiencia en uno de los enclaves más especiales de Ibiza.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron descubrir sus dos terrazas diferenciadas: una orientada a la magia de las calles empedradas del casco histórico y otra con vistas privilegiadas al puerto, ofreciendo dos formas distintas de vivir el mismo espacio.

La propuesta gastronómica incluye desde desayunos tradicionales hasta una carta basada en tapas y pinchos clásicos, incorpora también creaciones originales. Entre los platos destaca la gilda de atún ahumado, junto a una selección de jamón y quesos, muy bien recibidos por los asistentes.

El espacio se encuentra abierto de miércoles a domingo de 10 a 17h, y ampliará su horario nocturno a medida que se acerque la temporada de verano y la celebración de la Feria Medieval, momento en el que comenzará a ofrecer también servicio por las noches.

Concebido como un punto de parada pit stop gastronómico, La Catedral invita a hacer una pausa y disfrutar de una bebida o un aperitivo tras el recorrido hasta lo más alto de Dalt Vila.

Las reservas están disponibles, a través de WhatsApp 696173596 para una atención directa.

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Con esta apertura, Nassau Group Ibiza amplía su propuesta gastronómica en la isla y refuerza su apuesta por espacios con identidad propia en ubicaciones singulares.

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