Dos restaurantes que no puedes perderte esta Semana Santa en Ibiza

El chiringuito Cala Gracioneta y el restaurante Sa Capella ya han dado la bienvenida a la temporada 2026, en vísperas de la Semana Santa, para poder disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea en lugares únicos de Ibiza. Ambos locales, ubicados en la costa oeste de Sant Antoni de Portmany y pertenecientes a Grupo Mambo, se preparan para recibir a residentes y visitantes con propuestas gastronómicas basadas en el producto local. Dos escenarios para vivir experiencias gastronómicas inolvidables en enclaves especiales en los que la tradición y el sabor se encuentran.

Sa Capella, ubicado en una antigua capilla que no llegó a consagrarse. | | GRUPO MAMBO

Cala Gracioneta, del Mediterráneo a la mesa

El chiringuito Cala Gracioneta, ubicado a orillas de la playa que le da nombre, es una de las pequeñas joyas gastronómicas de la costa de Sant Antoni de Portmany. Situado sobre la arena, su propuesta culinaria se caracteriza por trasladar los sabores del Mediterráneo directamente a la mesa a través de sus productos de kilómetro cero, sus especialidades del mar y del campo, sus carnes y pescados a la brasa y sus postres que ponen la guinda del pastel a una carta equilibrada y variada.

Entre sus especialidades más destacadas se encuentran las ostras Poget N.2, la calabaza asada con burrata, pesto y semillas garrapiñadas, la berenjena a la brasa con emulsión de ají amarillo, agua de pepino y mostaza, y sésamo garrapiñado, almejas brasa con harissa verde, lubina a la brasa con AOVE y romero, el pulpo brasa con parmentier de boniato y lima, el vacío de Nebraska y el pollo payés marinado con aji amarillo, ajo y jengibre.

Además, sus arroces, cocinados de forma tradicional con un minucioso secado al grill durante los últimos minutos, son otros de los platos estrella de Cala Gracioneta perfectos para quienes buscan compartir mesa estos días festivos en un entorno privilegiado frente al mar.

Reservas disponibles en: www.calagracioneta.com

Una velada perfecta en Sa Capella

Otro de los tesoros gastronómicos de Grupo Mambo es el restaurante Sa Capella, una gema arquitectónica del Siglo XVI, situada en Sant Antoni de Portmany, ideal para celebrar una velada tranquila y romántica en un ambiente místico e histórico durante esta Semana Santa.

Ubicado en una antigua capilla que no llegó a consagrarse, este establecimiento se ha convertido en todo un imprescindible para visitantes y residentes. Su oferta culinaria, basada principalmente en carnes y pescados a la brasa, rinde homenaje a los productos más puros de la isla, a los que acompañan sus cócteles de autor, su amplia carta de vinos y una cuidada selección de bebidas en un entorno envolvente, iluminado por la calidez de las velas. Un espacio lleno de encanto y carácter donde cada detalle crea una experiencia acogedora y sofisticada.

Reservas disponibles en: www.sacapellaibiza.com/es/.