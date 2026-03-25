El restaurante Cas Costas celebra este domingo una década ofreciendo lo mejor de Ibiza

Cas Costas celebra su X aniversario en un año especialmente significativo. Bajo su lema, ‘Sabor y tradición’, este restaurante de Ibiza conmemora diez años de trayectoria coincidiendo, además, con el reciente reconocimiento del Solete de la Guía Repsol, un distintivo que pone en valor establecimientos con identidad, autenticidad y calidad gastronómica.

Para celebrar esta doble alegría, el próximo domingo 29 de marzo a partir de las 13 horas, Cas Costas organizará una gran jornada que se prolongará durante todo el día, pensada para compartir con amigos, familias y niños en un ambiente festivo y acogedor.

El X Aniversario de Cas Costas contará con música en vivo durante toda la jornada, con Calle Boogaloo, The Rosemary Family y Maya Alexander. Tres propuestas con personalidad propia que llenarán el espacio de energía y ritmo.

Durante la celebración, tambié habrá actividades infantiles y photocall conmemorativo, y los asistentes podrán saborear las especialidades de la casa, elaboradas con producto fresco y de calidad: desde las carnes a la brasa y los platos al carbón hasta recetas que rinden homenaje a los sabores más representativos de Ibiza. Una cocina honesta y auténtica que ha sido clave en su consolidación como punto de encuentro para residentes y visitantes y en la obtención del Solete de la Guía Repsol. Reservas: 971 30 87 55.