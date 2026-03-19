Heladería Torres Tallón: Medio siglo de tradición heladera en Ibiza

El 19 de marzo de 1976 abrió en el barrio de ses Figueretes un pequeño negocio familiar que, medio siglo después, sigue ligado al mismo oficio. Heladerías Torres Tallón cumple hoy 50 años en Ibiza, convertida en una historia de trabajo, arraigo y continuidad. Levantada primero por Agustín y Mari Carmen y sostenida por sus hijos, Torres Tallón es sinónimos de tradición.

Carmen y David Torres Tallón, los herederos. / Heladería Torres Tallón

Carmen relata la historia del comercio, que está ligada a la historia de amor de sus padres. «Ellos son de Granada, pero muy jovenes se fueron a Jijona a buscar trabajo», cuenta. Allí se conocieron, entre fábricas de turrón en invierno y heladerías en verano, aprendiendo un oficio que acabaría marcando el rumbo de la familia.

Los sabores se actualizan, las recetas se mantienen. / Heladería Torres Tallón

«El año en que se casaron trabajaron en una heladería de Murcia», explica Carmen. Al verano siguiente regresaron, pero ella enfermó y les recomendaron cambiar de aires. Vinieron entonces a Ibiza, se enamoraron de la isla y decidieron abrir aquí su primer negocio.

Aquel local de ses Figueretes fue durante un tiempo casa y trabajo. Allí vivía la familia y allí mismo salieron adelante en unos comienzos difíciles, apoyados en el esfuerzo diario: «Él elaboraba los helados artesanos y ella los vendía». En invierno completaban la actividad con turrones, hasta que, tras nacer el hijo pequeño y mejorar la situación económica, decidieron dejar esa parte del negocio y dedicarse en exclusiva al helado y la horchata artesanos.

Helados artesanales y hechos sin alérgenos. / Heladería Torres Tallón

Carmen y David han tomado el relevo de un negocio familiar marcado por el esfuerzo y la constancia

Cinco décadas después, el relevo generacional mantiene viva la heladería en sus dos ubicaciones: en el edificio Multicines y en Paseo 8 de agosto. Han ido actualizando sabores y ampliando la oferta con tartas y bizcochos por encargo, y opciones sin gluten ni lactosa, pero muchas de las recetas siguen siendo las que hacía su padre: «Nos gusta lo tradicional y hay cosas que mientras pueda no las cambiaré» .

Heladerías Torres Tallón

Dirección: Calle Es cubells, 26, Ibiza

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