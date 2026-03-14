Vuelve un clásico de la cocina marinera en Ibiza

Los amantes del sabor mediterráneo e ibicenco están de enhorabuena este fin de semana. El restaurante Port Balansat, situado en el Port de Sant Miquel, vuelve un año más para deleitar a todos los paladares con una cuidada gastronomía que mira al mar y a la tradición local.

Todos los mediodías, excepto los martes, los comensales pueden disfrutar de sus ricas paellas y arroces, el típico bullit de peix ibicenco, calderetas y una variedad de pescados y mariscos elaborados con mimo. Además, la carta propone también ensaladas, carnes y otras opciones para que todo el mundo encuentre su capricho. Y cómo olvidar sus suculentos postres, que ponen la guinda a una comida perfecta.

El restaurante, en el que respira un ambiente familiar, está situado a pie de playa. Reservas en: 971 334 527.