Monkey Ibiza
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Monkey Ibiza dará la bienvenida a la temporada el próximo 17 de abril
Monkey Ibiza, el restaurante de inspiración francesa ubicado en la bahía de Sant Antoni, abrirá sus puertas el próximo 17 de abril prometiendo una temporada llena de sorpresas, buena gastronomía y su inconfundible ambiente festivo. Este espacio mediterráneo ofrece un día completo de experiencias: desde comidas junto al mar, hasta cócteles al atardecer o noches de espectáculo con su cabaret sauvage. Reservas ya disponibles : 629 66 18 63.
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Monkey Ibiza dará la bienvenida a la temporada el próximo 17 de abril
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