Ca N'Alfredo
Contenido patrocinado - Ca n'Alfredo
El guardián de la cocina ibicenca
Todo el que quiere degustar la auténtica gastronomía ibicenca, no pierde la oportunidad de sentarse a la mesa en el restaurante Ca n’Alfredo, un icono de la tradición culinaria situado en el centro de la ciudad de Ibiza. En pleno paseo de Vara de Rey, los comensales pueden saborear los platos más emblemáticos de la isla en una atmósfera familiar que nunca decepciona. Bullit de peix, paellas y arroces, guisos y una variedad de pescados protagonizan la carta de Ca n’Alfredo, el restaurante que lleva décadas rescatando las tradiciones y sirviéndolas a la mesa con esmero. Reservas: 971311274.
