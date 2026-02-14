Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zazú Ibiza

Domingos de culto con gastronomía y todo incluido

Los domingos se convierten en día de culto en Zazú Ibiza. | | ZAZÚ IBIZA

Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

Zazú Ibiza quiere hacer del domingo un día de culto, y presenta este 15 de febrero un plan que nadie se va a querer perder con música, gastronomía y el ambientazo propio del establecimiento. Sus comensales van a poder disfrutar de un menú ‘todo incluido’ con dos entrantes, dos tipos de paella a elegir y dos postres (más barra libre de cerveza, vinos y refrescos) por 40 euros; o la misma propuesta con una copa por 45 euros. Y para demostrar que el invierno no tiene nada que envidiar al verano, Zazú Ibiza ha preparado un buen tardeo con la música a cargo de Romayor. Reservas: 655369535.

