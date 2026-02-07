Un San Valentín especial en el lugar más mágico de Ibiza

Aquellas personas que buscan disfrutar de una escapada romántica con motivo del día de San Valentín tienen en el Hostal La Torre el plan perfecto para vivir el fin de semana de los enamorados en un entorno emblemático, con las vistas al atardecer más impresionantes y con un exclusivo menú diseñado para esta ocasión, disponible de viernes 13 a domingo 15 de febrero.

Este icónico establecimiento de Grupo Mambo, ubicado en el espectacular acantilado de es Cap Negret, propone para celebrar este señalado fin de semana una experiencia pensada para disfrutar en pareja, donde la gastronomía, el paisaje y la calma del invierno ibicenco se dan la mano.

Con un escenario natural excepcional y su característica gastronomía de kilómetro cero, Hostal La Torre ha diseñado una oferta exclusiva para residentes con una cena especial de San Valentín, una noche de hotel y un desayuno para disfrutar en pareja por un precio de 165 euros por persona. Una ocasión excepcional para disfrutar de una velada tranquila y original con la puesta de sol más bonita de toda la isla como telón de fondo.

Una de las habitaciones de Hostal La Torre, con vistas increíbles al mar.

Para quienes quieran una velada especial, las noches del 13, 14 y 15 de febrero, Hostal La Torre ofrecerá un menú exclusivo de San Valentín, que combina producto de temporada, recetas delicadas y sabores envolventes, con opciones tanto clásicas como vegetarianas, ideal para enamorar a los paladares más exquisitos, con un precio de 80 euros.

Reservas en el teléfono 971 34 22 71 o en eventos@latorreibiza.com.