Un regalo inolvidable para celebrar este 14 de febrero

En una época en la que todos tenemos de todo, regalar algo original que logre sorprender puede convertirse en un reto mayúsculo. Para este San Valentín, el Hotel Rural Can Curreu quiere ponérselo muy fácil a todas aquellas personas que quieran sorprender a sus parejas con experiencias muy especiales en Ibiza.

Zona de tratamientos en el Spa & Wellness.

El 14 de febrero, el menú degustación del restaurante del Hotel Rural Can Curreu rinde homenaje al amor. Un foie micuit con gelatina de manzana ácida y chutney de mango, lubina con salsa de caviar y verduras salteadas, sorbete de limón al cava y un lomo bajo con salsa de setas y foie harán las delicias de los comensales, que podrán poner la nota dulce con un postre a base de couland de Lotus con helado de vainilla. Disfrutar de esta excelente propuesta es todavía mejor en un entorno como el que rodea a Can Curreu, en plena naturaleza en el campo de Sant Carles, con un servicio siempre próximo y profesional.

Una de las increíbles habitación del hotel rural / .

Y si celebrarlo en torno a la mesa puede ser especial, qué mejor que completar la experiencia pasando una noche en las increíbles habitaciones de este alojamiento rural, o combinar el menú con una sesión de bienestar. Tratamientos faciales o corporales, rituales en pareja y sesiones para relajarse en el circuito termal del Hotel Can Curreu, son opciones más que recomendables para convertir una fecha señalada en un recuerdo imborrable.

Reservas: 971 33 52 80.