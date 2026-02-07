Mesa para dos para compartir el amor en Ibiza

Con la llegada de febrero y la celebración de San Valentín, Cas Costas se consolida como una de las opciones más especiales de la isla para disfrutar del amor alrededor de la mesa, apostando por el sabor auténtico, la tradición y un ambiente acogedor que invita a disfrutar sin prisas y a celebrar los pequeños momentos.

Una atmósfera para disfrutar de la gastronomía y la compañía.

Reconocido recientemente con el Solete de la Guía Repsol, Cas Costas destaca por su cocina honesta basada en el respeto al producto, las recetas de siempre y una propuesta pensada para compartir. El uso de productos de km 0, muchos de ellos cosechados directamente en su propio huerto, refuerza su esencia: un restaurante donde cada comida se vive como un verdadero encuentro.

Carnes a la brasa y a la piedra / .

Durante el mes de febrero, y especialmente en San Valentín, Cas Costas se convierte en el escenario perfecto para celebrar en pareja. Entre los platos principales destaca su chuletón de vaca a la piedra volcánica, pensado para un mínimo de dos personas, porque en la mesa, como en el amor, dos siempre es mejor que uno. El plato se acompaña de guarniciones ya icónicas como el boniato a la brasa o su clásico puré de patatas.

La experiencia se completa con algunos de los postres más queridos de la casa, ideales para compartir… o no. Como el brownie de chocolate con helado casero de dulce de leche, chips de plátano y frutos secos tostados, o el crumble de manzana con helado y crema de vainilla. Propuestas que celebran lo mejor de los postres caseros y convierten la sobremesa en un momento para recordar.

Reservas: 971 30 87 55.