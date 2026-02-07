Un Día de los Enamorados para conquistar los sentidos

El restaurante Sa Capella es el escenario perfecto para celebrar el día más romántico del año en un enclave único e inigualable. Este mítico establecimiento de Sant Antoni, ubicado en una antigua capilla del siglo XVI que no llegó a consagrarse, ha diseñado un exclusivo menú degustación para disfrutar este San Valentín en pareja en un entorno acogedor bajo la luz de las velas.

Disfrutar de una velada romántica en esta joya arquitectónica es, en sí mismo, un auténtico lujo. El espacio, compuesto por una nave central y seis pequeñas capillas decoradas con materiales nobles y naturales, envuelve al comensal en una atmósfera íntima y original. Su oferta culinaria rinde homenaje a los productos más puros de la isla con una propuesta elaborada únicamente para esta noche y pensada para disfrutar sin prisas, dejando que los matices de cada plato marquen el ritmo de la velada.

El menú especial de San Valentín consta de una serie de entrantes compuestos por pan de masa madre y aceitunas marinadas de la casa, Ostras Poget Super especiales n.2, cecina de Wagyu japonés con su pan con tomate, y ensalada fresca de temporada. Un principal a elegir entre un vacío de Nebraska y lubina salvaje al Josper; mini champiñones de botón a la brasa, pimientos asados y patatas baby al Josper con hierbas mediterráneas, como guarniciones. Y finalmente, dos postres, tiramisú y puro chocolate, para compartir y poner el broche de oro a un día excepcional.

Sa Capella es el restaurante ideal para disfrutar, además, de cócteles de autor y de una cuidada selección de bebidas. Un espacio lleno de encanto, carácter y atmósfera donde cada detalle crea una experiencia acogedora y sofisticada.

Noticias relacionadas

Quienes buscan sorprender y demostrar su amor con una noche memorable, pueden hacer sus reservas en www.sacapellaibiza.com/es/ . Plazas limitadas.