Es Jardins de Fruitera inicia una nueva etapa este 2026 manteniendo su equipo y su esencia

Es Jardins de Fruitera, uno de los espacios gastronómicos y de eventos más emblemáticos del centro de la isla, inicia en 2026 una nueva etapa bajo nueva dirección, reafirmando la continuidad de su equipo humano y de su propuesta gastronómica.

La reapertura tendrá lugar a partir del mediodía del viernes 16 de enero, manteniendo intactos los pilares que han definido la identidad del proyecto desde sus inicios: la cocina, el servicio, el ambiente y, especialmente, el equipo que lo hace posible.

En un contexto en el que los cambios de gestión suelen generar incertidumbre, Es Jardins de Fruitera quiere transmitir un mensaje claro de tranquilidad y continuidad tanto a la comunidad local como a quienes lo visitan por primera vez. El chef y el equipo principal continúan al frente del proyecto, preservando el mismo nivel de exigencia, el cuidado por el producto y la forma de entender la experiencia gastronómica. Esta transición se concibe como una evolución natural, basada en la coherencia, el respeto y la fidelidad a los valores que han definido a Es Jardins durante años.

Ubicado en un enclave privilegiado de Santa Gertrudis, en la carretera de Sant Llorenç, Es Jardins de Fruitera combina restaurante, jardines y diversos espacios pensados para celebraciones, bodas y eventos privados o corporativos. Su propuesta gastronómica, centrada en arroces, pescados frescos y carnes a la brasa, se completa con una cuidada selección de vinos y una atmósfera que invita tanto a una comida familiar como a una velada especial al atardecer. El espacio mantiene así su marcada vocación familiar y una experiencia diseñada para disfrutar con calma del entorno ibicenco.

La nueva dirección asume esta etapa con un compromiso firme: conservar la esencia que ha convertido a Es Jardins en un referente y, al mismo tiempo, impulsar una comunicación más abierta y actual que acompañe la vida del lugar, a su equipo y a sus distintas propuestas.

«Queremos que quienes han venido toda la vida sientan, desde el primer momento, que siguen en casa: el mismo equipo, la misma cocina y el mismo espíritu».