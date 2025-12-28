Tres medallas de oro para los blancos y plata para un tinto

La bodega ibicenca Can Rich se sitúa en el centro del renacer vinícola de Ibiza. Con más de dos décadas de historia y una firme vocación ecológica, esta empresa familiar ha emprendido una ambiciosa renovación que afecta tanto al fondo como a la forma: nuevo equipo técnico, nuevo estilo de vinos y nueva imagen de marca. Liderada ahora por Álvaro Pérez Navazo, profesional con casi tres décadas de experiencia en producción, marketing y estrategia en el mundo del vino, la bodega apuesta por una viticultura de precisión adaptada al cambio climático y un porfolio más estructurado y contemporáneo. Los vinos de Can Rich no solo se adaptan al gusto actual: son frescos, aromáticos, fluidos y con carácter mediterráneo, sino que se convierten en portavoces de un patrimonio vitícola milenario, que conecta con las raíces fenicias de Ibiza y con la recuperación de variedades autóctonas únicas. Este nuevo rumbo marca un antes y un después en la escena vinícola balear y reafirma una convicción: en Ibiza no solo se puede hacer vino, se pueden hacer grandes caldos. Según destaca Pérez Navazo, «Nuestros vinos ya no solo miran a la tierra. Ahora también escuchan al consumidor».

Can Rich Blanc D’Amfora 2024, Can Rich Blanc 2024 y el espumoso Can Rich Brut Blanc de Blancs han sido distinguidos con tres Medallas de Oro en la vigésimo sexta edición de los Premios Ecoracimo, un certamen para vinos ecológicos con más de 4.000 muestras presentadas de 1.310 bodegas. También ha sido premiado con Medalla de Plata el tinto Can Rich Negre 2024, diseñado para tomar frío en la temporada turística de Ibiza. Todos los vinos están certificados con el sello ecológico europeo.