Brinda con la mejor bebida espirituosa de España 2025

La Navidad es el momento del año en el que predominan los brindis repletos de buenos deseos y, si hay una forma de elevar las copas con la auténtica esencia de Ibiza y con un sabor único que traslada a esta icónica isla, es con Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans. Un licor que atesora una receta original con más de 145 años de historia y que ha obtenido el premio Alimentos de España a la mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025, que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans se elaboran de manera artesanal. |

Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans es, además, el regalo perfecto para aquellos sibaritas, amantes de la gastronomía y de los licores de más alta calidad, y para todos aquellos que buscan un detalle original con el que sorprender a los que más quieren y hacerlos viajar a Ibiza a través del paladar.

Uno de los secretos mejor guardados de las auténticas Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans reside en su artesana elaboración. Esta bebida espirituosa, que ahora elabora la quinta generación de esta compañía familiar, liderada por Bartolomé y Carlos Marí Mayans, parte de las recetas manuscritas de Juan Marí Mayans, creador de este licor y fundador de la primera destilería de Balears.

El jurado que ha otorgado el premio Alimentos de España a la mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025 a Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans ha valorado la capacidad de esta bebida para reflejar los aromas y la esencia mediterránea, así como la larga trayectoria familiar y la proyección internacional de sus productores. Además, ha destacado «la elegancia, equilibrio y altísima calidad de esta bebida, así como su capacidad para reflejar los aromas y la esencia mediterránea de Balears, que evoca el estilo de vida ibicenco, vinculado a la gastronomía y la interacción social».