La mejor bebida espirituosa de España 2025 es ibicenca, ¿quieres saber cuál?

La Navidad es el momento del año en el que predominan los brindis repletos de buenos deseos, y si hay una forma de elevar las copas con la auténtica esencia de Ibiza y con un sabor único que traslada a esta icónica isla mediterránea es con Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans. Un licor que atesora una receta original con más de 145 años de historia y que ha obtenido el premio Alimentos de España a la mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025, que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans es, además, el regalo perfecto para aquellos sibaritas, amantes de la gastronomía y de los licores de más alta calidad, y para todos aquellos que buscan un detalle original con el que sorprender a los que más quieren y hacerlos viajar a Ibiza a través del paladar.

Uno de los secretos mejor guardados de las auténticas Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans reside en su artesana elaboración. / Familia Marí Mayans

Uno de los secretos mejor guardados de las auténticas Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans reside en su artesana elaboración. Esta bebida espirituosa que ahora elabora la quinta generación de esta compañía familiar, liderada por Bartolomé y Carlos Marí Mayans, parte de las recetas manuscritas de Juan Marí Mayans, creador de este licor y fundador de la primera destilería de Baleares. Su receta es tan natural como su propia historia ya que la hierbaluisa, naranja, limón, anís, romero o la flor de la ‘frígola’, una especie variedad de tomillo autóctona de las Pitiusas, son algunas de las plantas que dan vida a este destilado.

De elaboración artesanal a una producción más eficiente

Bartolomé y Carlos Marí Mayans, no solo elaboran las auténticas Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans sino que, además, han sabido adaptarse a los nuevos tiempos e innovar, orientando la elaboración artesanal hacia una producción más eficiente.

El proceso de elaboración comienza con la recogida manual de plantas aromáticas. / Iris Solana

En cuanto al proceso de elaboración, todo comienza con la recogida manual de las distintas plantas aromáticas, principalmente de la propia finca que posee esta empresa familiar en Sant Miquel. Posteriormente, se entregan a la fábrica donde se seleccionan, se pesan y se incorporan a los procesos de elaboración, teniendo en cuenta que cada una de ellas requiere un tratamiento específico. Una vez en la destilería, la producción de Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans cuenta con cinco pasos esenciales como son la destilación, la ebullición, la infusión, la maceración y un cuidadísimo proceso de elaboración de almíbar 100 % artesanal.

Carlos y Bartolomé Marí Mayans, quinta generación de Familia Marí Mayans. / Familia Marí Mayans

Valoración del jurado del premio Alimentos de España

El jurado que ha otorgado el premio Alimentos de España a la mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025 a Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans ha valorado la capacidad de esta bebida para reflejar los aromas y la esencia mediterránea de las Islas Baleares, así como la larga trayectoria familiar y la proyección internacional de sus productores. Además, ha destacado "la elegancia, equilibrio y altísima calidad de esta bebida, así como su capacidad para reflejar los aromas y la esencia mediterránea de las Islas Baleares, que evoca el estilo de vida ibicenco, vinculado a la gastronomía y la interacción social".

El jurado también ha puesto en valor la trayectoria de esta empresa familiar, que produce sus destilados desde 1880, y que "ha sabido mantener viva una tradición ancestral al combinar métodos artesanales con prácticas sostenibles y una clara orientación hacia la economía circular". Según explican "su papel como principal productor de la IGP Hierbas Ibicencas y su compromiso con los productores locales refuerzan su impacto positivo en el entorno rural".