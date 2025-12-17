Descubre los grande vinos de pueblo de La Rioja

Casa Gourmet apuesta en su selección de diciembre por los vinos de pueblo, aquellos que nacen del viñedo y hablan con honestidad del territorio. Tres tintos —El Pacto 2021, Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020 y Artuke Pies Negros 2023— conforman una propuesta que reivindica la identidad, la pureza y el carácter genuino del rioja más auténtico.

Esta selección de Casa Gourmet reúne tres tintos que sintetizan la diversidad de la Sonsierra y la Rioja Alavesa a través de proyectos que apuestan por viñas viejas, viticultura artesanal y un profundo respeto por cada parcela. Desde la frescura de montaña de Rivas de Tereso hasta la tradición interpretada desde la mínima intervención en Ábalos y Baños de Ebro, pasando por la mirada rural del Pacto, los tres vinos muestran una Rioja que prioriza el origen, la honestidad y la expresión del viñedo por encima de la técnica.

Selección de vinos de pueblo de La Rioja seleccion casa gourmet. / Lu Hoffmann

El Pacto 2021: la memoria rural del rioja

El Pacto 2021 recupera el espíritu de los vinos de pueblo de hace medio siglo, con una elaboración que prioriza la naturalidad, el equilibrio y la expresión directa del paisaje. Procedente de 27 parcelas ecológicas de la Sonsierra, combina tempranillo, graciano y mazuelo para ofrecer un tinto honesto, con fruta negra madura, regaliz y sotobosque, y un paso por boca sedoso y fresco.

El Pacto 2021 prioriza la naturalidad en su elaboración. / Lu Hoffmann

Viñedos El Pacto, el proyecto de Vintae dedicado al rioja rural, trabaja con agricultura orgánica y una visión que pone en valor la diversidad genética y el respeto por la biodiversidad.

Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020: la voz del viñedo en altura

Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020 es la expresión más precisa de un enclave de montaña único dentro del mapa del rioja. Sus parcelas, situadas por encima de los 600 metros, aportan un perfil fresco, vertical y con marcada mineralidad. En nariz ofrece fruta roja vibrante, hierbas aromáticas y un fondo pedregoso; en boca es directo, largo y armonioso. El vino cuenta con una sólida trayectoria crítica: Parker 93+, Suckling 94, Peñín 94 y Atkin 91.

Nacido para dar voz a los viticultores que rodean la histórica Granja Nuestra Señora de Remelluri, este proyecto vinifica cada pueblo por separado, preservando su identidad y su origen.

Lindes de Remelluri Rivas de Tereso 2020 es la expresión más precisa de un enclave de montaña único. / Lu Hoffmann

Artuke Pies Negros 2023: tradición y mínima intervención

Artuke Pies Negros 2023 reivindica la tradición riojana desde una visión contemporánea, elaborando tempranillo y graciano con mínima intervención y un respeto absoluto por cada parcela. Procedente de viñas viejas trabajadas en vaso en Ábalos y Baños de Ebro, muestra un perfil de fruta negra fresca, violetas, regaliz y un sutil toque de sotobosque.

En boca es jugoso, equilibrado y fluido, sostenido por una acidez natural que alarga el vino. Con 93 puntos en Peñín, Parker y Suckling, es el tinto más representativo del proyecto familiar Artuke, dirigido por Arturo y Kike de Miguel Blanco, que ha transformado la comprensión de los vinos de pueblo en Rioja Alavesa.

Artuke Pies Negros 2023 reivindica la tradición riojana desde una visión contemporánea y un respeto absoluto por cada parcela. / Lu Hoffmann

