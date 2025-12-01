Sanovallumibiza: Cocina ibicenca, mediterránea y española con menú delicioso de lunes a domingo

Sanovallumibiza es uno de esos restaurantes donde, al sentarte a la mesa, te sientes como en casa. Situado en pleno corazón de la ciudad de Ibiza, en la tranquila plaza Antoni Albert i Nieto, este establecimiento se ha convertido en un imprescindible para quienes disfrutan de la cocina ibicenca, mediterránea y española. Su variada carta está disponible todos los días de la semana, en un ambiente familiar al que es difícil renunciar: quien prueba, repite.

La propuesta gastronómica del restaurante está basada en recetas de raíces tradicionales, elaboradas con productos frescos de temporada. Así, Sanovallumibiza rinde homenaje al sabor local y a la cocina de siempre, con platos que van desde el arroz de matanzas, todo un icono de la gastronomía ibicenca, hasta el rabo de toro, pasando por el bacalao confitado con crema de puerros, el arroz meloso con setas y foie o el pulpo ibicenco con all i oli casero.

Estos son solo algunos ejemplos de una carta que también incluye ensaladas, woks, burritos de pollo, fritura de pescado, lasaña casera y carnes como la black angus argentina (entrecot, hamburguesa, entraña…). Una gran variedad en la que es imposible no encontrar aquello que más apetece.

En sus salas interiores o en una magnífica terraza climatizada con vistas al parque, las familias pueden disfrutar también de las noches de sushi que tienen lugar casi todos los viernes por la noche (solo con reserva).

Menús disponibles todos los días de la semana

Encontrar un menú con buena relación calidad-precio en Ibiza no siempre es fácil, pero Sanovallumibiza presenta una opción excelente cada día de la semana. Y es que el menú diario es uno de los grandes atractivos de este restaurante, que ofrece varias combinaciones de platos de lunes a domingo para que cada comensal pueda elegir la que más le apetezca (menú infantil también disponible).

Los platos más emblemáticos de la carta de Sanovallumibiza protagonizan los menús de mediodía, con un pequeño suplemento en las opciones más especiales. Además, incorporan postres caseros como la greixonera o la tarta de queso, irresistibles para los más golosos.

Los precios varían según la combinación que se elija: van desde los 11 euros del menú más sencillo hasta los 29,90 del más completo, que incluye dos segundos.

Salas privadas para celebrar todo tipo de eventos

Más allá de la experiencia diaria, Sanovallumibiza es también un lugar ideal para organizar celebraciones sociales o eventos de empresa. El restaurante dispone de dos salas independientes que garantizan encuentros con total privacidad, con capacidad de hasta 45 personas.

El establecimiento ofrece la posibilidad de diseñar los menús de forma personalizada para adaptarlos a cada ocasión: comuniones, bautizos, cumpleaños y cenas de empresa o de grupo. Además, cuenta con uno deportivo pensado especialmente para los equipos que visitan la isla.

Y una excelente propuesta gastronómica como la de Sanovallumibiza no sería tan valorada sin el buen trato que se ofrece al cliente. Su equipo tiene como prioridad hacer que el comensal se encuentre como en casa con un trato familiar y cercano.