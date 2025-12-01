Óscar Molina, Chef de La Gaia: «Ibiza necesita un producto que la identifique en el exterior, como la langosta en Menorca»

Durante el otoño e invierno, el restaurante La Gaia (una estrella Michelin) permanece cerrado al público. Sin embargo, el ritmo no para para su chef ejecutivo, Óscar Molina, quien acaba de llegar de un viaje a Brasil para participar en un proyecto solidario. Además, hace sólo unas semanas ofreció un menú con el sello de Ibiza a periodistas gastronómicos en el marco de San Sebastián Gastronomika, una de las ferias más importantes del mundo, y sigue muy implicado en la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears en Ibiza.

Óscar Molina en su visita a la asociación Filhos do Céu, en Brasil.

Es el autor del menú que representó a Ibiza en una comida para periodistas especializados en San Sebastián Gastronomika, ¿cuál ha sido el feedback de sus comensales?

Muy bueno. Fuimos a este evento para difundir la gastronomía de Ibiza, que es muy top. En el menú utilizamos producto local, haciendo hincapié en el producto de calidad que tenemos en la isla, con cuatro o cinco platos que teníamos en carta esta temporada en La Gaia. Es muy importante llamar la atención fuera de la isla, generar interés de lo que está pasando aquí.

¿Qué percepción considera que hay actualmente de la faceta gastronómica de Ibiza?

Todo el mundo quiere venir a Ibiza, pero nadie cuenta con ella en términos gastronómicos. Somos unos grandes olvidados. Es lo que tienen las islas, que estamos separadas de lo que pasa en el mundo. No es suficiente decir que en Ibiza se come muy bien, porque en España en general se come muy bien y podríamos decir lo mismo de Murcia o Toledo.

¿Llegar a este público especializado es uno de los pasos a dar para mejorar esta imagen?

Siempre va muy bien estar presente, porque comunicas, enseñas... y es imprescindible. Si no estás, desapareces. Estamos obligados a hacernos un hueco, a decir que existimos y generar esa excusa para que Ibiza no se vea sólo como una isla de ocio: tenemos playas, gastronomía, cultura, el mejor puerto del Mediterráneo... Esto hay que trabajarlo.

Hoy en día parece que todos presumen de cocinar producto local, ¿ayuda al impulso de la gastronomía?

Tendemos a pensar que lo que tenemos nosotros es muy bueno, pero me reitero: en España hay muchas cosas buenas. Me he comido un tomate muy bueno en Ibiza, pero también en Sevilla. Es muy difícil decir que tenemos lo mejor del mundo mundial. Detrás debe haber una inversión de trabajo y comunicación de los medios, de la gente, de las instituciones, los centros de formación... A nivel cultural se tiene que sentir, hacer propio algo y sentirlo a nivel comunitario para que la gente empiece a identificarse.

Póngame algún ejemplo.

La gamba de Denia es maravillosa, es una realidad, pero, ¿por qué de Denia y no de Ibiza? Es curioso que haya territorios muy próximos a nosotros que se han apoderado de un producto, y desde fuera es indiscutible. Otro ejemplo es la sobrassada. Nos guste o no, es de los mallorquines, porque ellos la han promocionado. En Ibiza se hace una sobrassada excelente, pero siempre se relaciona con Mallorca. Y la langosta, aquí es brutal, pero es menorquina. Te hablo, no de cómo se piensa en Ibiza, sino de cómo piensa la sociedad que no vive aquí. Ibiza no ha conseguido un producto que, cuando vayamos a cualquier parte, sea su sello de calidad. Lo hay, pero no ha habido una apuesta clara ni por la parte empresarial ni por la institucional.

¿Cuál podría ser ese producto tan representativo de Ibiza?

Pues no se trata de coger un producto que ya tengan los demás y centrar el debate en decir que la langosta de Ibiza es mejor que la menorquina, por ejemplo, sino de centrarse en otro producto de los que tenemos de muy buena calidad y empezar a hacer un trabajo sobre él. Uno de ellos es el calamar, que de momento no tiene padrino, y el calamar mediterráneo es top, un producto de diez comparado con el atlántico o el patagónico. De momento es huérfano, pero llegará alguien con una campaña potente que pondrá en valor un producto que está en el Mediterráneo.

«En la isla podríamos apostar por el calamar, que aún no tiene padrino, y es ‘top’, un producto de diez comparado con el calamar atlántico o el patagónico» Óscar Molina — Chef de La Gaia

¿Y cómo cree que debería emprenderse esta campaña?

Aquí todo el mundo se tendría que unir (instituciones, empresas y sociedad en general) y hacer ese trabajo para poder sumar valor. Por ejemplo, en Mallorca la sobrassada genera ferias gastronómicas populares, industria... Son grandes productores y exportadores de este producto.

Ya que comenta la organización de ferias populares en torno a un producto, destacar que en Ibiza tenemos cada vez más: del calamar, precisamente, del arroz de matanzas, ahora de la tortilla preparada con patata ibicenca... ¿Qué opinión le merecen estos eventos?

Somos españoles, vivimos en la calle, es muy necesario para nosotros compartir. Y la gastronomía está muy arraigada a nuestra cultura. en nuestro día a día trabajamos, llevamos a los niños al cole, vamos al gimnasio... pero el momento del día donde realmente disfrutas de estar juntos es comiendo. Y cuando quedas con amigos, es a tomar algo, a comer o cenar. Nuestro tiempo de ocio siempre es alrededor de la mesa. Que haya estos eventos populares creo que es maravilloso.

Vamos a la parte solidaria. Como chef con estrella Michelin, es parte activa del proyecto ‘Estrellas contra el Cáncer’, que ha organizado eventos en Ibiza para favorecer la investigación de esta enfermedad. Sin embargo, estas estrellas se han abierto al mundo con su último proyecto en Brasil.

En ‘Estrellas contra el Cáncer’ tenemos un patrocinador muy potente, que es Iberia. Con la apertura de un espacio Iberia en Brasil, y la colaboración de la mujer (brasileña) del chef Luciano Scardaccione, de Ocean Beach, surgió la oportunidad de organizar un evento solidario en Porto Seguro: una cena a la que, como siempre, acudirán chefs con estrella Michelin que tendrá lugar en febrero a favor de la asociación Filhos do Céu. Precisamente allí viajamos este mes para conocer la asociación a la que irán destinados los fondos de la cena benéfica: una entidad que cuida de los niños en territorios vulverables, a los que ofrecen educación, alimento, higiene... En la cena participaremos Víctor Martín, de Trigo, Carlos Maldonado, de Raíces, Sergio Manzano de A’Barra, Luis Veira de Árbore da Veira, y yo.