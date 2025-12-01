El invierno continúa en el bar que ha sido siempre de todos

Cuando viajamos, sentimos el deseo de conocer muchos lugares para entender la esencia del destino. Sin embargo, a veces sólo es necesario cruzar una puerta para sumergirse en el alma del lugar. Esto es precisamente lo que ocurre en el Bar Anita, el restaurante que ha sido siempre el punto encuentro de todos en el corazón de Sant Carles, en Ibiza.

Hierbas Ca n’Anneta y ‘flaó’, los responsables de las largas sobremesas en Bar Anita.

El refugio en un pueblo que aún respira calma

Aunque Ibiza haya evolucionado sin descanso en las últimas décadas, Bar Anita conserva una seña de identidad que no aparece en las guías: la capacidad de hacer sentir en casa a cualquiera, sin importar el momento o la estación del año. En invierno, familias enteras llenan sus mesas al calor de la chimenea; en pleno agosto, los amigos buscan allí un respiro del ritmo frenético de la isla. Lo que encuentran, todos ellos, es siempre lo mismo: autenticidad y una hospitalidad que no necesita filtros.

Una historia enlazada a la cultura ‘hippie’

Bar Anita tiene una historia digna de contar. Antes de convertirse en bar, este local fue una tienda del siglo XIX. Fue en los años 40, con Anita Marí al frente del negocio familiar, cuando se convirtió en bar y en todo un símbolo en el pueblo. Vecinos, visitantes y carteros se reunían en sus mesas, a las que se sumaron los hippies que descubrieron en Sant Carles su particular refugio creativo.

Los buzones que aún decoran las paredes son un fiel homenaje a una época en la que el correo postal pasaba, literalmente, por Bar Anita.

Una cocina que abraza la tierra y respeta la sencillez

Los comensales de Bar Anita pueden encontrar una cocina cercana, honesta y sin artificios. En este establecimiento se puede disfrutar de casi todo: desde unos montaditos tan sencillos como sabrosos hasta un cordero al horno que mantiene la tradición, pasando por pescado fresco, tapas caseras, huevos, tortillas, hamburguesas, pastas y pizzas.

La pretensión de este restaurante no es impresionar, sino gustar. Y ese equilibrio, tan difícil de conseguir, es precisamente lo que alarga las sobremesas, siempre con una copita de hierbas en la mano.

Sobremesas que saben a Hierbas Ca n’Anneta

Si hay un momento al que no se puede renunciar en Bar Anita es a la llegada de las Hierbas Ca n’Anneta a la mesa. Su receta, una combinación artesanal de anís y hierbas locales maceradas con paciencia, permanece intacta generación tras generación. ¿El resultado? Un licor que ha acompañado conversaciones e historias durante décadas. Y si se acompaña de un flaó, otro de los iconos de la gastronomía de la isla, la experiencia se vuelve redonda.

La calidez del restaurante en invierno.

El restaurante Bar Anita es el único lugar donde puede adquirirse la botella oficial, perfecta para llevarse un pequeño trocito de Ibiza a casa.