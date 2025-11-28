Disfruta de la Navidad en Ibiza: CBbC Group propone menús exclusivos para empresas y familias

Con la llegada del mes de diciembre, las comidas y cenas de Navidad se convierten en un plan ideal para las empresas y las familias que buscan celebrar estas señaladas fechas con la mejor gastronomía y en el ambiente más especial. Por este motivo, CBbC Group presenta estos días diferentes menús de grupo, y propuestas especialmente diseñadas para vivir Nochebuena y Nochevieja con los mejores platos mediterráneos en dos de sus restaurantes más preciados: CBbC Marina Sta Eulalia y Ebusus CBbC Restaurant.

CBbC Group

Cenas de grupo para despedir el año con CBbC

Con una oferta gastronómica basada en el producto local y de proximidad, CBbC Group presenta diferentes menús adaptados al sello personal de cada uno de sus restaurantes para disfrutar en grupo de comidas o cenas de ensueño y despedir este año como se merece.

CBbC Marina Santa Eulalia, situado en el puerto de Santa Eulalia y recomendado por la Guía Repsol, ofrece tres opciones distintas para las celebraciones en grupo orientadas a satisfacer a todos los paladares. Por un lado, el 'Menú Sakura' que fusiona la gastronomía tradicional con elaboraciones asiáticas por un precio de 39 euros; por otro lado, el 'Menú Marea' que propone una opción más mediterránea con elaboradas tapas para compartir por 45 euros; y, finalmente, el 'Menú Balear' en el que el producto local brilla en cada uno de sus platos, por un precio de 55 euros por persona.

Cenas de grupo para despedir el año con CBbC / Imam Comunicación

Por su parte, Ebusus CBbC Restaurant, ubicado en el emblemático Paseo de Vara de Rey, también cuenta con un amplio abanico de posibilidades con hasta seis menús de grupos a elegir. Así, la influencia asiática vuelve a estar presente en su 'Menú Tokyo', donde el sushi es el gran protagonista; el 'Menú Mediterráneo' apuesta por la cocina tradicional con la carne y el pescado como sus ejes principales; el 'Menú Origen' es la opción perfecta para aquellos que prefieren compartir diversos entrantes y platos principales, mientras que el 'Menú Eivissa' y el 'Menú Formentera' rinden homenaje al producto local y a la cocina típica de la isla. Además, este emblemático establecimiento ofrece un exquisito 'Menú Vegetariano' con variadas y cuidadas sugerencias.

Cenas de grupo para despedir el año con CBbC / Imam Comunicación

Asimismo, ambos restaurantes cuentan con dos paquetes de bebidas especialmente pensados para acompañar estas propuestas gastronómicas.

Nochebuena con sabor mediterráneo

El 24 de diciembre tiene lugar una de las noches más familiares del año y en CBbC Marina Sta Eulalia lo saben muy bien. Por eso, este restaurante ofrece un menú de Nochebuena por 90 euros que incluye aperitivos como cigala con sal de shiso morado, croqueta de cochinita pibil y emulsión de jalapeños, nigiri crujiente de steak tartar de wagyu y mayonesa de ajo negro. El primer plato son unos puerros a la brasa con holandesa especiada y huevas de trucha y, de segundo, corvina salvaje con cremoso de coliflor asada, polvo de alga nori y mojo verde. El plato principal es paletilla de cordero rellena de castaña y ciruelas glaseadas en sus jugos con milhojas de tubérculos. Por último, la nota dulce del menú es un milhojas de crema de castaña, arándanos con grosellas y vino dulce especiado. Un gran final a una velada única que en CBbC Marina Sta Eulalia se disfruta con unas vistas espectaculares al puerto deportivo de Santa Eulària des Riu.

CBbC Marina Santa Eulalia ofrece unas espectaculares vistas a la bahía de Santa Eulària. / Imam Comunicación

Ebusus CBbC Restaurant también celebra esta noche con un menú especial por 115 euros que consta de croquetas de boletus con trufa, micuit de foie con kikos, dados de atún glaseado con salsa teriyaki y sésamo Kimchi como aperitivo, sopa de galets con pelota trufada como entrantes, y dorada con salsa de marisco sobre ragout de setas de temporada como primer plato. Acto seguido, el sorbete de limón pondrá el punto fresco y dulce a la propuesta que continúa con paletilla de cordero asada en su jugo sobre parmentier como segundo plato y la crème brûlée con frutos rojos al brandy acompañada de helado artesano de chocolate pondrá el broche final a una velada repleta de sabor.

Las bebidas están incluidas en ambas propuestas, con referencias como Valduero Una Cepa, Albariño La Trucha, Château Beaulieu y AA Laietà Brut Nature Gran Reserva, todos ellos vinos y cavas con Denominación de Origen.

Ebusus CBbC Restaurant es uno de los establecimientos más emblemáticos del grupo. / Imam Comunicación

Una Nochevieja al puro estilo CBbC Group

La última noche del año es, sin duda, una de las celebraciones más esperadas en la que gastronomía, ambiente festivo y ganas de dar la bienvenida a una nueva etapa se dan cita. Por ello, CBbC Marina Sta Eulalia y Ebusus CBbC Restaurant han creado menús diseñados especialmente para recibir el año 2026 con productos de primera calidad, sabores mediterráneos, propuestas creativas que elevan cada plato a una experiencia única y el mejor ambiente en icónicos espacios.

CBbC Marina Sta Eulalia busca deleitar a sus comensales con un exquisito menú de Nochevieja por un precio de 140 euros que comienza con una croqueta de atún rojo con kimchi, un carpaccio de vieira, mayonesa ahumada y aire de lima; y tataki de vaca madurada, jugo concentrado de cebolla y salsa ponzu como aperitivos. Una crema de ajo negro con anguila glaseada, espárragos blancos y emulsión de mojo verde es el primer plato, seguido de una lubina salvaje con crema de marisco y naranja aromatizada acompañada de pak choi como segundo plato. El principal es magret de pato con chalotas glaseadas y puré de zanahoria especiada con reducción de Pedro Ximénez. La sopa de cacao, pera confitada y lychee con un toque de menta fresca es el postre que otorga un dulce final a esta experiencia gastronómica que dará paso a las tradicionales doce uvas y al cotillón con el que recibir al nuevo año junto al mar.

Ambos restaurantes de CBbC Group han creado menús exclusivos para despedir el año. / Imam Comunicación

Por su parte, Ebusus CBbC Restaurant es la opción ideal para quienes buscan despedir el año en el corazón de la ciudad de Eivissa en un espacio histórico, con el mejor ambiente y con una gastronomía de altura. El menú de Nochevieja de este restaurante tiene un precio de 145 euros e incluye, como aperitivos, una fina tartaleta de ventresca gratinada con salsa holandesa, crujiente de pato acompañado de demi-glace de especias y un exquisito bocado de frutos del mar. El entrante de esta propuesta es un salpicón de carabinero en su coral, al que seguirán los platos principales, rodaballo asado al horno con puré de calabaza y reducción de coco, como primero, un sorbete de mandarina para marcar la segunda etapa de este menú, un solomillo al Oporto con cebollitas glaseadas y setas de temporada como segundo, y mousse de chocolate al 70% con crema de cassis y helado artesano de vainilla como postre y antesala de las doce uvas y el cotillón con el que Ebusus CBbC Restaurant dará la bienvenida al año 2026 a lo grande.

En ambos menús se incluyen vinos y champagne, tales como Valduero Una Cepa, Albariño Fefiñanes, Château Léoube, Recaredo Terrers Brut Nature Gran Reserva, y un brindis de Taittinger Brut Réserve, además de cotillón y uvas para despedir este 2025 a lo grande y dar la bienvenida al nuevo año en el mejor ambiente.

Las vistas desde CBbC Marina Santa Eulalia. / Imam Comunicación

Identidad, calidad y producto ibicenco durante todo el año

Tanto CBbC Marina Sta Eulalia, con su oferta gastronómica que destaca por su producto de proximidad y sus sabores puramente ibicencos en el puerto de Santa Eulalia, como Ebusus CBbC Restaurant, que ofrece su icónica fusión de cocina ibicenca y estilo internacional en pleno paseo de Vara de Rey, se convierten en estas fechas en el escenario perfecto para celebrar comidas y cenas de empresa, reuniones navideñas, para vivir la mejor Nochebuena y para despedir el año con estilo.

Ebusus CBbC Restaurant permanece abierto todo el año mientras que CBbC Marina Sta Eulalia abrirá durante todo el mes de diciembre para celebrar las navidades y, posteriormente, cerrará sus puertas hasta el inicio de la temporada 2026. Ambos restaurantes forman parte de CBbC Group, una marca consolidada que reúne experiencias únicas en diferentes localizaciones.