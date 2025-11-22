Nueva carta, menú del día e increíbles experiencias gastronómicas

Hostal La Torre mantiene abiertas sus puertas este invierno para ofrecer una experiencia gastronómica completa y accesible para todos aquellos que deseen disfrutar de la isla con calma, con el atardecer más mágico de Ibiza como telón de fondo.

Este emblemático establecimiento de Grupo Mambo consolida su propuesta culinaria con un nuevo menú de invierno, basado en producto local, sabores tradicionales y elaboraciones cuidadas que mantienen la identidad de este restaurante.

Como novedad esta temporada, Hostal La Torre ofrece de lunes a viernes a mediodía un menú de tres platos por un precio cerrado de 25 euros, pensado para residentes de la isla que buscan calidad, ritmo y una cocina honesta frente al mar.

De cara a las fiestas, el equipo de Hostal La Torre ha preparado varias propuestas de cenas de Navidad para grupos, así como menús especiales para celebrar la Nochebuena y la Nochevieja en un entorno íntimo y privilegiado, acompañados por una carta de vinos seleccionados y cócteles de autor, que completan esta experiencia.

Además, este establecimiento ha reforzado su apuesta para los visitantes locales ofreciendo precios especiales para residentes en estancias de fin de semana, una oportunidad perfecta para desconectar y disfrutar de sus habitaciones con vistas al mar Mediterráneo.

La Torre abre cada día desde las ocho de la mañana, invitando a huéspedes y comensales a comenzar la jornada con sus ya reconocidos desayunos y brunch frente a la isla de sa Conillera, al amparo del fuego. El plan ideal para una escapada de fin de semana sin salir de Ibiza.

Vivir la isla invernal con los cinco sentidos es posible en este icónico hotel y restaurante, que cuida cada detalle para acompañar a sus comensales en desayunos, almuerzos o cenas, siempre con el atardecer como protagonista absoluto.

Este establecimiento, ubicado en plena naturaleza, cuenta con diferentes habitaciones —doble estándar, junior suite y suite— y ofrece tres zonas diferenciadas: la terraza principal, la parte cubierta del restaurante y su mirador, un enclave perfecto para una cena privada o en grupo.

Las consultas y reservas se pueden realizar en el teléfono 971 34 22 71 o por correo electrónico en eventos@latorreibiza.com.