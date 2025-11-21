Es Tancó Ibiza sorprende este invierno: pizza non stop, descuentos inéditos y sabor italiano en plena temporada baja
Víctor Pérez
Un proyecto que rompe con la estacionalidad en Ibiza
En un territorio donde muchos locales bajan la persiana cuando llega el frío, Es Tancó ha construido justo lo contrario: una marca que crece cuando otros descansan. Con presencia consolidada en Sant Jordi, Ibiza Centro y Sant Rafel, este referente de la pizza artesanal ha logrado algo poco habitual en la isla.
La fórmula combina tres pilares muy definidos: raíces italianas, una apuesta constante por la innovación gastronómica y una relación estrecha con la comunidad local. El resultado es un proyecto que no solo mantiene el ritmo en otoño e invierno, sino que añade campañas, iniciativas y nuevos espacios para seguir atrayendo al público residente.
Un Black Friday gastronómico que marca un antes y un después
Noviembre ha sido siempre un mes de promociones en todos los sectores, pero Es Tancó ha elevado el listón con una iniciativa que destaca por la magnitud del descuento y la flexibilidad que ofrece al consumidor.
Su Mes del Black Friday permite adquirir vales gastronómicos con un ahorro muy difícil de encontrar en la hostelería de la isla:
Estos vales, transferibles, se podrán utilizar del 10 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, lo que los convierte en un regalo ideal para Navidad o en una forma inteligente de disfrutar de la gastronomía local con un ahorro significativo durante los meses de invierno.
La campaña refuerza una idea central: Es Tancó quiere que la experiencia gastronómica sea accesible para todos y que la comunidad residente pueda disfrutar más por menos sin renunciar a la calidad.
Pizza Non Stop: el plan que ha revolucionado las noches entre semana
Si hay una propuesta que ha marcado la temporada, es la Pizza Non Stop, un formato que invita a disfrutar sin límites y que ya se ha convertido en un clásico semanal entre quienes buscan calidad y precio.
Por solo 14 euros, los comensales pueden probar diferentes variedades de pizza elaboradas con masa de larga fermentación y productos seleccionados. La dinámica es sencilla: llega la pizza a la mesa, se comparten porciones y se sigue probando hasta que ya no queda hueco.
Las citas semanales son ya un ritual: Miércoles en Sant Jordi y Jueves en Sant Rafel
El concepto ha calado especialmente entre grupos de amigos, familias y residentes que agradecen una propuesta relajada, económica y con el sello artesanal de la casa. Es una forma de descubrir nuevos sabores, compartir mesa sin prisas y convertir una noche cualquiera en un plan diferente.
Una parada imprescindible en el Mercado Navideño de Sant Antoni
La marca también tendrá protagonismo fuera de sus locales habituales. Durante diciembre, Es Tancó contará con un puesto propio en el Mercado Navideño de Sant Antoni, uno de los escenarios festivos más concurridos de la isla.
Es Tancó se ha ganado un lugar especial entre quienes viven en la isla los 365 días. Un restaurante cercano, disponible y coherente con su filosofía durante todo el año
Allí ofrecerá pizzas recién hechas, pensadas para disfrutarse entre paseos, luces, música y ambiente familiar. Este tipo de presencia en eventos populares permite acercar su propuesta a quienes todavía no conocen la marca y reforzar su vínculo con la vida social y cultural de Ibiza.
Es, además, una forma de llevar su espíritu callejero y festivo a un entorno que invita a compartir y celebrar.
Ibiza Centro: el espacio más auténtico para quienes aman lo italiano
Entre las tres ubicaciones de la marca, la tienda de Ibiza Centro, situada en Calle Bisbe Huix, 19, destaca por su personalidad propia. Este espacio combina lo mejor de dos mundos: la esencia de una tienda italiana tradicional y la posibilidad de comer o llevar productos frescos elaborados cada día.
En su mostrador irresistible podrás ver la esencia italiana de:
- Focaccias recién horneadas
- Arancinis tradicionales
- Pizza al corte
- Una selección de productos italianos de alta calidad
El local se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan rapidez sin renunciar al sabor, para quienes quieren llevarse un trozo de Italia a casa o para quienes simplemente quieren disfrutar de una pizza artesanal sin tiempo de espera.
La importancia de seguir abiertos cuando la isla duerme
Mantener un restaurante abierto todo el año en Ibiza no es sencillo. Implica logística, equipo estable, proveedores fiables y una clientela que, en invierno, no siempre garantiza volumen.
Es Tancó se ha ganado un lugar especial entre quienes viven en la isla los 365 días. Su apuesta por no cerrar en temporada baja aporta dinamismo, empleo y opciones gastronómicas que, en muchos momentos del año, son escasas.
Esa continuidad refuerza la confianza del público local, que encuentra en la marca un restaurante cercano, disponible y coherente con su filosofía durante todo el año. También es una ventaja para visitantes de invierno que descubren una Ibiza distinta, más tranquila, en la que poder disfrutar de buena pizza artesanal sin depender del verano.
Un invierno lleno de sabor, promociones y cercanía
Con propuestas como la Pizza Non Stop, los vales del Black Friday o su presencia en el Mercado Navideño de Sant Antoni, Es Tancó demuestra que el invierno no es un paréntesis, sino una oportunidad para seguir creciendo y ampliando su comunidad.
Es Tancó ha sabido mantener su esencia italiana mientras explora nuevos formatos, descuentos y espacios para llegar a más gente. Un proyecto que ha encontrado su sitio en la isla gracias a una mezcla muy cuidada de tradición, creatividad y compromiso con quienes viven en Ibiza todo el año.
