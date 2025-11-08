Futuros chefs aprenden a reducir el desperdicio

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) y el proyecto Zero Food Waste®, impulsado por Grupo Herbusa, han iniciado una colaboración para integrar en la formación de los alumnos de cocina y pastelería contenidos prácticos sobre la reducción del desperdicio alimentario y el aprovechamiento integral de los alimentos.

Un grupo de estudiantes de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB).

Esta iniciativa, pionera en el ámbito de la formación hostelera en Baleares, busca reforzar las competencias de los futuros profesionales en cocina sostenible, fomentando hábitos responsables que contribuyan a minimizar el impacto ambiental del sector gastronómico.

Asimismo, esta acción se alinea con la reciente aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que impulsa la adopción de buenas prácticas en toda la cadena alimentaria y refuerza el papel de la educación como herramienta de cambio.

El acuerdo se enmarca en la estrategia del proyecto Zero Food Waste®, que promueve la transición hacia una Ibiza Zero Desperdicio mediante acciones de sensibilización, formación y colaboración con instituciones educativas, empresas y administraciones públicas.

La colaboración se presentó oficialmente durante el showcooking inaugural del curso 2025-2026, celebrado en la EHIB y dirigido por el chef ibicenco José Torres Racó, referente en cocina de aprovechamiento y jefe de cocina de los restaurantes Port Balansat y Club Náutico de San Antonio.

Con esta alianza, la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears reafirma su compromiso con la educación en sostenibilidad y la formación de una nueva generación de chefs capaces de impulsar un modelo de hostelería circular, ética y responsable.