La esencia de Familia Marí Mayans, en Barcelona

Familia Marí Mayans ha sido una de las protagonistas del IV Simposium Internacional Licorista, celebrado en Barcelona en octubre. En este encuentro, Carlos Marí Mayans, gerente de la empresa junto con su hermano Bartolomé, ofreció la ponencia ‘Del campo de las Pitiusas al destilado: la esencia botánica de Familia Marí Mayans’.

Carlos y Bartolomé Marí Mayans son los gerentes de esta empresa ibicenca.

Carlos Marí Mayans repasó los 145 años de historia de esta empresa familiar, desde su fundación en 1880 por Juan Marí Mayans, pionero en el arte de la destilación en Baleares, hasta la actualidad. La presentación abordó la evolución de esta saga de artesanos, el cultivo de plantas aromáticas en Sant Miquel de Balansat y la creación de productos emblemáticos como las Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, la Frígola®, el Palo, las Ginebras IBZ Premium o las infusiones IBIZEN, elaboradas con botánicos de la isla.

El ponente explicó la relevancia de las plantas aromáticas que dan vida a sus destilados, así como los métodos 100% artesanales empleados por la destilería.

Marí Mayans destacó cómo los licores de su familia se integran en la cultura contemporánea: desde la repostería artesanal hasta la coctelería de autor. Además, subrayó la proyección internacional de la marca, presente en países como Suiza, Alemania, Italia, Japón, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Rusia o Reino Unido, consolidándose como una auténtica embajadora de la identidad ibicenca.

Los productos de la compañía tuvieron una presencia destacada en el simposio, participando en comidas, cenas y pausas y despertando gran interés entre los expertos asistentes.