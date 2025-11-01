Último fin de semana para saborear Cala Tarida

Al suroeste de la isla, en plena playa de Cala Tarida, se encuentra Ses Eufàbies, el restaurante que resume todos los encantos de Ibiza. El establecimiento es el lugar ideal para pasar un buen día de playa (sin necesidad de que sea pleno verano), con un ambiente familiar relajado que siempre invita a alargar la sobremesa.

Las vistas al mar son uno de los grandes atractivos de este restaurante, que presenta una carta sencilla pero muy completa para que todo el mundo encuentre su capricho. En Ses Eufàbies es posible comer desde una suculenta hamburguesa hasta pescados al horno, pasando por una selección de carnes, pastas o diferentes tortillas. En carnes, destacan el entrecot, las chuletas de cerdo o de cordero, el pollo al curry o los pinchitos. Quienes prefieran los sabores del mar, pueden escoger los calamares, emperador o dorada, entre otras opciones. Además, hay una selección de ensaladas como entrantes fríos y diferentes propuestas calientes como la sopa de tomate con queso fundido, las gambas a la plancha o al ajillo o el pulpo a la gallega.

La ubicación privilegiada en la playa hace que todos los comensales disfruten: los niños, porque pueden bajar a jugar en la arena y los adultos, porque pueden relajarse y aprovechar el momento de paz con unas vistas increíbles.