El invierno cobra vida en Marina Ibiza

Mientras la isla se despide del verano, Marina Ibiza mantiene su esencia viva y vibrante. Este 1 de noviembre, tres de sus restaurantes más emblemáticos: ROTO, Calma y Cappuccino, inauguran la temporada de invierno, invitando a disfrutar del mar, la gastronomía y el encanto de la marina durante todo el año.

Calma, un balcón al mar en Marina Ibiza.

ROTO presenta el invierno más vibrante de la isla. Con su inconfundible vista a Dalt Vila y su ambiente inigualable, ROTO mantiene encendida la llama de la diversión con un programa semanal que combina música, cocina y energía en cada noche.

La terraza de Cappuccino.

Veladas de ‘Fuego y pasión’ los miércoles, ‘Piano Bar’ los jueves, viernes con el sabor cubano de Eribertho Cruz & Friends, sábados de ROTO Classics con los grandes éxitos de los 80, 90 y 2000 y domingos de ROTO Roast y su ambiente relajado componen una propuesta imprescindible este invierno.

Por su parte, Calma representa la esencia mediterránea frente al mar. El restaurante abre de 9 a 21 horas, con desayunos de 9 a 12 horas y servicio ininterrumpido de comidas y cenas tempranas de 13 a 19 horas. El lugar perfecto para desayunar bajo el sol de la mañana, disfrutar de una comida relajada o brindar al atardecer con vistas a Dalt Vila.

Calma permanecerá abierto durante todo el invierno, con una breve pausa prevista en febrero para tareas de mantenimiento.

Cappuccino, por su parte, es el lugar para hacer la pausa perfecta. Con su horario habitual, de 9 a 23 horas, Cappuccino sigue siendo el rincón ideal en el que saborear el invierno con estilo. Desde los primeros cafés del día hasta una cena ligera en un entorno elegante y luminoso, este clásico de Marina Ibiza conserva ese encanto que nunca pasa de moda.

Este invierno, Marina Ibiza invita a vivir una nueva temporada en la que la calma y la energía se encuentran frente al mar.

