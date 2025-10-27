El truco definitivo para hacer unas patatas fritas de chef sin freírlas en aceite

Pocas guarniciones son tan universales como las patatas fritas. Desde los tradicionales bastones dorados servidos en bares hasta las versiones caseras más elaboradas, este clásico ha conquistado mesas en todo el mundo. Sin embargo, su preparación ha evolucionado con el tiempo: del aceite abundante de la sartén, a las versiones al horno y, más recientemente, a la revolución de la freidora de aire, que promete resultados igual de crujientes con una fracción de la grasa.

Las clásicas patatas fritas pueden hacerse mucho más ligeras sin perder ese toque irresistible, gracias a la técnica con airfryer que propone GastroFun.dk. El secreto empieza antes de encender la máquina: lavar bien las patatas y hervirlas ligeramente ayuda a eliminar el exceso de almidón, evitando que queden blandas o se peguen entre sí.

El siguiente paso es secar a conciencia las tiras de patata y dejarlas reposar unos minutos. Este pequeño gesto es clave para que la humedad no impida conseguir una superficie dorada y crujiente. Después, basta con introducirlas en la airfryer: el resultado combina un interior tierno con un exterior dorado, utilizando mucho menos aceite que en una fritura tradicional.

Las ventajas de este método son claras. La airfryer se calienta con rapidez, requiere menos vigilancia y reduce significativamente la cantidad de grasa utilizada, lo que permite disfrutar de unas patatas deliciosas incluso entre semana, sin complicaciones ni remordimientos.

¿Y cómo se pueden 'adornar' las patatas?

La propuesta de GastroFun incluye además ideas para darles un toque especial: parmesano rallado con perejil fresco para un acabado gourmet, o mezclas más atrevidas como chile y pimentón ahumado para los amantes del picante. En cuanto a acompañamientos, la imaginación es el límite: desde un clásico aioli casero hasta una mayonesa de sriracha o una salsa bearnaise para quienes buscan algo más sofisticado.

Por último, la guía aclara algunas dudas frecuentes. Hervir las patatas antes de freírlas en la airfryer garantiza una textura cremosa por dentro y crujiente por fuera. También se pueden usar patatas dulces, aunque por su mayor contenido de azúcar se doran antes, por lo que conviene ajustar el tiempo de cocción.