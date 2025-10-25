Menús especiales, concursos de disfraces y crímenes por resolver para celebrar Halloween

La noche más terrorífica del año volverá a celebrarse el 31 de octubre en los fogones de Ibiza. Muchos restaurantes de la isla han preparado menús especiales para esta ocasión, con ambientación temática y propuestas gastronómicas que combinan creatividad, sabor y un toque de misterio. Estas son algunas de las cenas más destacadas para disfrutar del Halloween 2025 con estilo gourmet.

Estel se transformará para celebrar la noche del 31 de octubre. | | ESTEL RESTAURANT

La noche más misteriosa en Ebusus CBbC Restaurant

Nassau Beach Club celebrará por primera vez una fiesta de Halloween. | | NASSAU BEACH CLUB

Ebusus CBbC Restaurant, el histórico restaurante de Vara de Rey, se transforma en una elegante mansión encantada para Halloween. Con un menú especial, una atmósfera tenebrosa y cócteles de autor, la velada promete estar cargada de sorpresas.

La decoración temática —seguro que no faltan velas y calabazas, ofreciendo un aire vintage— acompañará a una propuesta gastronómica inspirada en los sabores del otoño, perfecta para quienes buscan una experiencia original en el corazón de la ciudad.

Reservas: 971 85 34 18.

Halloween con los pies en la arena en Nassau Beach Club

Nassau Beach Club, el icónico restaurante de Platja d’en Bossa que continuará abierto este invierno, se estrena este 31 de octubre en la celebración de la noche de Halloween. Y lo hace convirtiéndose en el escenario de un crimen en el que el comensal es el protagonista bajo el título de ‘Crime Night’.

El ambiente elegante de Nassau se transformará en un escenario de suspense donde nada es lo que parece. Durante la noche, los asistentes vivirán una experiencia inmersiva con actores en vivo interpretando a asesinos, víctimas y cómplices, creando una atmósfera de misterio, emoción y espectáculo.

La propuesta incluye un menú exclusivo por 45 euros (bebidas no incluidas), con una cuidada selección gastronómica. Además, habrá opciones adaptadas para personas con intolerancias alimentarias y vegetarianas, garantizando que todos puedan disfrutar de la experiencia sin preocupaciones.

A todo ello se suma la música impecable que caracteriza a Nassau Beach Club y una producción escénica espectacular que convertirá la noche en una experiencia multisensorial. Una noche irrepetible donde el crimen y la elegancia se dan la mano bajo la luna de Ibiza.

Reservas: 971 39 67 14.

Menú terrorífico con sabor otoñal en Can Curreu

En el entorno rural de Sant Carles, Can Curreu no faltará a su cita con la noche de Halloween. Una cena terrorífica espera a los comensales, con propuestas que tienen los productos de temporada como protagonistas. El menú empezará con una crema de calabaza asada con leche de coco, panceta y pistacho garrapiñado; continuará con un rodaballo con crema de coliflor morada y espuma de espárragos; y tras el sorbete de melocotón con jengibre se sevirá a la mes ala carrillera de ternera con puré de castañas y manzana caramelizada. De postre, el brownie de chocolate y algarroba con helado de avellana no dejará indiferente a nadie.

Una propuesta delicada y otoñal, ideal para disfrutar en pareja o entre amigos en un entorno tranquilo y elegante. El precio del menú es de 59,50 euros por persona (bebidas no incluidas).

Reservas: 971 33 52 80.

Gastronomía, música y concurso de disfraces en Estel

El restaurante Estel apuesta por un Halloween con sabor a cocina mediterránea creativa a la que el equipo de cocina aportará un toque festivo. Su menú combina productos locales y técnicas creativas: una sirvia marinada y ahumada en casa con mantequilla y pan payés será el aperitivo, que irá seguido de la vieira con boletus y crema fina de puerro. Más tarde se presentará en la mesa el calamar de potera con calabaza asada y coles de Bruselas, seguido de una deliciosa carrillera de ternera guisada, boniato blanco y endivia a la brasa. Los más golosos disfrutarán con el mousse de pistacho con naranjas de la finca y azahar.

Además, la noche se anima con música en directo, DJ y un concurso de disfraces para quienes quieran dar rienda suelta a su lado más terroríficamente divertido. El precio del menú es de 59,50 euros por persona (bebidas no incluidas).

Reservas: 871 11 01 66.