Forn Can Bufí celebra el Día de Todos los Santos con un festín de sabores tradicionales ibicencos

Con la llegada del otoño y la proximidad del Día de Todos los Santos, Forn Can Bufí se prepara para ofrecer un abanico de sabores que evocan recuerdos y tradiciones arraigadas en el corazón de Ibiza y Formentera. Una época del año en la que los dulces típicos de esta festividad, buñuelos y panellets, elaborados según recetas familiares transmitidas de generación en generación, se convierten en los protagonistas indiscutibles de las celebraciones.

Los panellets, pequeñas joyas de mazapán, cubiertos de piñones crujientes o delicadas almendras, son una de las estrellas de estas fechas señaladas. En Forn Can Bufí, estos dulces se elaboran de forma artesanal, utilizando ingredientes de primera calidad y siguiendo las recetas tradicionales que les confieren un sabor único e inconfundible de tal forma que cada bocado se convierte en un viaje a la infancia o un retorno a los sabores de siempre.

Junto a los panellets, los buñuelos ocupan un lugar destacado en las mesas ibicencas durante el Día de Todos los Santos. Esponjosos, dorados y ligeramente azucarados, estos dulces son irresistibles para grandes y pequeños. La harina de calidad, los huevos frescos y un toque de anís que le aporta un aroma inconfundible dota a los buñuelos de Forn Can Bufí de su característico sabor y textura.

Los buñuelos, otro de los dulces típicos de esta época del año. / Forn Can Bufí

Tanto panellets como buñuelos están disponibles por tiempo limitado en las diez tiendas con las que esta empresa familiar cuenta repartidas por toda la isla de Ibiza y, además, pueden encargarse en el teléfono 629 77 87 87.

Especialidades Ibicencas todo el año

Forn Can Bufí es sinónimo de elaboración artesana y de recetas ibicencas originales. Por eso, entre sus productos más famosos destacan, durante todo el año, el flaó, la greixonera, las tradicionales orelletas o las magdalenas ibicencas, a estos se suman otros dulces como sus conocidas ensaimadas que ahora se pueden personalizar con varios sabores, sus cookies o sus tartas.

El pan, desde el pan payés a los panes de trigo, de centeno, de maíz, integrales o de cereales, y los productos salados como cocas, cucarrois y empanadas son otros de los esenciales de este horno tradicional que es líder en especialidades ibicencas de siempre y que innova con nuevos sabores, sin perder de vista la más alta calidad y un cuidado proceso de elaboración. Además, su amplia propuesta de comida para llevar, que incluye desde platos ibicencos de siempre a recetas ligeras para disfrutar en cualquier momento, ha hecho de Forn Can Bufí la empresa de referencia en el sector.

Visitar cualquiera de las tiendas de Forn Can Bufí supone adentrarse en un mundo de sabores auténticos que transportan a la esencia de Ibiza y a las tradiciones culinarias de cada fecha señalada.