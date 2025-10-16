Última oportunidad para saborear Ibiza desde Cala Bassa

Los días de sol y sabor en Cala Bassa tienen fecha de caducidad. CBbC Cala Bassa, uno de los referentes gastronómicos del verano en Ibiza, se prepara para poner fin a su temporada número quince con una oferta culinaria que es puro Mediterráneo, puro lujo y pura isla.

Este icónico espacio de CBbC Group, ubicado en la que ha sido elegida como la mejor playa de España en 2025 por los lectores de Condé Nast Traveler, ofrece tres ambientes únicos: el restaurante italiano Portobello (que ya ha cerrado), el Central, que fusiona cocina mediterránea con toques internacionales y estará abierto hasta el 19 de octubre; y Chiringo, que mantendrá su carta mediterránea hasta el 2 de noviembre.

Última llamada para los amantes del buen comer

En estas últimas semanas, quienes se acerquen a CBbC Cala Bassa podrán disfrutar de platos como bullit de peix, arroces, pescados y mariscos frescos, carnes de primera calidad y propuestas de autor. A eso se suma una cuidada selección de delicias gourmet como Ostras France Speciale nº2, Caviar Beluga Royal, King Crab o una amplia variedad de sushi, que maridan a la perfección con una carta líquida repleta de vinos, champagnes, sakes y cócteles.

Un plan de día completo… o para eventos

Desde desayunos frente al mar hasta cenas bajo las estrellas, CBbC Cala Bassa es el lugar donde cada momento se convierte en experiencia. Además, su versatilidad lo convierte en escenario habitual para bodas, reuniones familiares o eventos corporativos.

Con una temporada que ha reafirmado su papel como imprescindible en la agenda estival de residentes y visitantes, CBbC Cala Bassa cierra otro verano en lo más alto.

Pero la experiencia CBbC no termina con el otoño ibicenco. Este invierno, el grupo traslada su esencia a la nieve con la apertura de CBbC Costa Rodona, su Snow Lounge en Andorra, donde la cocina mediterránea se fusiona con el espíritu de las pistas de esquí.