Últimos días con la cocina de Gordon Ramsay

Si aún no lo has hecho, este fin de semana tienes la última oportunidad de la temporada para sentarte a la mesa en Hell’s Kitchen, el restaurante de Gordon Ramsay que ha revolucionado el verano gastronómico en Ibiza. Si ya has vivido la experiencia, quedan pocos días para repetirla, porque bien sabes que merece la pena.

Situado en The Unexpected Ibiza Hotel, Hell’s Kitchen es uno de esos espacios que sorprenden. Sólo aquí, en toda Europa, es posible saborear el icónico solomillo Wellington al estilo Ramsay, que tantos paladares ha conquistado en otros lugares del planeta. Los comensales que se han sentado a la mesa en Hell’s Kitchen en la isla también han quedado gratamente sorprendidos por las vieiras a la sartén o el Sticky Toffe Puding, otros clásicos del mediático chef británico.

La pincelada local y mediterránea no falta en la carta del restaurante de Ibiza con unos deliciosos carabilleros Hell Fire, la lubina a la parrilla o la tarta de queso al estilo vasco, por poner el toque norteño.

Este restaurante es perfecto para disfrutar de una atmósfera diferente, el escenario ideal para tomar la primera copa de la noche en forma de uno de los cócteles especiales de Hell’s Kitchen. Toma nota del Eighteen Stars, una de las estrellas de la carta de bebidas.

El lunes 13 de octubre se celebrará la última cena de 2025 al más puro estilo Gordon Ramsay. ¡No te pierdas estos últimos días de buenas vibraciones! Reservas: +34 626 384 378.