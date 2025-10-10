Una noche, dos chefs visionarios y un menú que redefine la alta cocina

En octubre, ese mes que los isleños se reservan para saborear Menorca sin prisas, se celebra un encuentro culinario excepcional. El restaurante Aquiara, en el hotel Morvedra Nou (ANNUA Signature Hotels), acoge este 10 de octubre un cuatro manos único entre dos chefs que están redefiniendo la cocina balear: José María Borrás (Menorca) y Marc Marsol (Mallorca).

El chef José María Borrás, del restaurante Aquiara. / PETER MARCONI

Borrás, Best Young Chef España 2025 y nominado a Mejor Chef Revelación 2026, es el alma de Aquiara. Su cocina habla en idioma local: producto fresco, técnica medida y una mirada contemporánea sin perder las raíces de la isla. Marsol, por su parte, llega desde Fusión 19 (1 estrella Michelin, 1 Sol Repsol), con un estilo que transforma la memoria del Mediterráneo en platos del presente.

El chef Marc Marsol. / Fusion19

Un menú que habla de territorio, técnica y placer

La experiencia, que puede acompañarse con maridaje de vinos y Estrella Damm como aperitivo, se construye como una narración sensorial con platos que reflejan paisaje y personalidad. Entre los pases más destacados:

Quesos curados de Mahón como prólogo de identidad.

Tartar de cangrejo y melón, junto a tartaleta de cangrejo azul.

Un jardín menorquín concentrado: calabaza asada, cherry relleno, berenjena.

La técnica japonesa al servicio del producto local: cigala, chawan mushi y wasabi.

Dentón a la brasa con fideuà de salicornia, pura costa balear.

Hedonismo sin complejos: cochinillo y langosta.

El otoño en tres actos: pato madurado a la brasa, clafoutis de higo y ravioli de foie.

Postres: helado de pino, algarroba, trigo y leche, y petits fours botánicos.

Uno de los platos de Aquiara. / PETER MARCONI

Un homenaje a Menorca en su mejor momento

El evento, con plazas limitadas, está concebido como un homenaje a Menorca en su estado más puro.El menú tiene un precio de 165 euros y puede incluir maridaje por 250 euros. Las reservas se gestionan directamente a través del correo electrónico info@morvedranoumenorca.com.