Estrellas Michelin iluminan la causa del cáncer infantil en O Beach Ibiza
La iniciativa 'Estrellas contra el Cáncer' reúne a reconocidos chefs para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica infantil y el apoyo a familias afectadas
O Beach Ibiza acogió el pasado sábado una nueva edición de 'Estrellas contra el Cáncer', una iniciativa solidaria que une a chefs de reconocimiento nacional e internacional con el objetivo de apoyar a la infancia afectada por el cáncer y a sus familias.
Este proyecto nació para recaudar fondos destinados a la investigación y a programas de acompañamiento. Con el paso del tiempo, ha dejado de ser una cena benéfica para convertirse en un evento que vincula la cocina de alto nivel con la acción social.
Durante la jornada, se ofrecieron distintas propuestas culinarias en un ambiente centrado en la colaboración. Participaron cocineros con Estrella Michelin como Víctor Martín, Sergio Manzano, Raúl Resino, Rafa Soler e Ignacio Solana.
Núria Moreno, promotora del proyecto, estuvo acompañada por Eva Prats, concejala delegada de Urbanismo y Actividades, Educación, Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Sant Antoni.
La participación de O Beach Ibiza como anfitrión refleja su voluntad de apoyar iniciativas sociales. Desde la organización se puso el foco en la importancia de unir gastronomía, ocio y compromiso para acompañar a quienes atraviesan una enfermedad como el cáncer infantil.
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Arde un barco en Marina Ibiza
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Inundaciones en Ibiza: «Hemos pasado unos días de infierno
- Así siguen los negocios afectados por la dana en Ibiza.
- Pablo Gárriz, director de Emergencias del Govern balear: «Llevábamos desde el domingo avisando, una alerta naranja es una alerta naranja»
- Jordi Grivé, concejal de Limpieza en Ibiza: 'Continuaremos viendo a gente quitando barro muchos días
- Dana en Ibiza: Un ‘sprint’ final de temporada agridulce en Platja d'en Bossa