Estrellas Michelin iluminan la causa del cáncer infantil en O Beach Ibiza

O Beach Ibiza acogió el pasado sábado una nueva edición de 'Estrellas contra el Cáncer', una iniciativa solidaria que une a chefs de reconocimiento nacional e internacional con el objetivo de apoyar a la infancia afectada por el cáncer y a sus familias.

Este proyecto nació para recaudar fondos destinados a la investigación y a programas de acompañamiento. Con el paso del tiempo, ha dejado de ser una cena benéfica para convertirse en un evento que vincula la cocina de alto nivel con la acción social.

Durante la jornada, se ofrecieron distintas propuestas culinarias en un ambiente centrado en la colaboración. Participaron cocineros con Estrella Michelin como Víctor Martín, Sergio Manzano, Raúl Resino, Rafa Soler e Ignacio Solana.

Núria Moreno, promotora del proyecto, estuvo acompañada por Eva Prats, concejala delegada de Urbanismo y Actividades, Educación, Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Sant Antoni.

La participación de O Beach Ibiza como anfitrión refleja su voluntad de apoyar iniciativas sociales. Desde la organización se puso el foco en la importancia de unir gastronomía, ocio y compromiso para acompañar a quienes atraviesan una enfermedad como el cáncer infantil.