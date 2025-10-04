The Sun Rice, un evento gastronómico y solidario frente al mar en Ibiza
La recaudación irá destinada a una ONG que apoya a los afectados por la DANA en Valencia
redacción
El próximo fin de semana es el último de muchos buenos planes en Ibiza. Muchos clubes, restaurantes y otros establecimientos se despiden hasta la próxima temporada. ¿Qué mejor que aprovechar para disfrutar del mar y la gastronomía en un evento solidario?
El viernes 10 de octubre, The Beach, Unexpected Ibiza celebra The Sun Rice, un encuentro gastronómico y solidario con motivo del Día de la Comunidad Valenciana (que se celebra el 9 de octubre). La jornada girará en torno a la degustación de paella, el plato más representativo de la cocina valenciana y símbolo de tradición mediterránea. El menú tiene un precio de 45 euros, al que se añade una donación solidaria de 10 euros. Además, se ofrece un maridaje especial por 20 euros adicionales para completar la experiencia.
Además, durante la jornada habrá una Happy Hour solidaria con arroz, caña o copa de vino por 10 euros, acompañada de una donación extra de 5 euros. La recaudación irá destinado a la ONG World Central Kitchen, que trabaja en apoyo a los afectados por la DANA en Valencia. Una propuesta para disfrutar de los sabores auténticos de la paella valenciana, compartir en un ambiente único y, al mismo tiempo, colaborar con una causa que busca ayudar donde más se necesita.
The Beach, Unexpected Ibiza despide el 13 de octubre temporada 2025. Hasta entonces, puedes reservar en: +34 626 384 378 o restaurantes@theunexpectedhotels.com.
