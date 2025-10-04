The Real Omakase, el menú más especial para despedir la temporada
redacción
Ibiza
El restaurante Minami celebra una noche muy especial con su propuesta The Real Omakase, una experiencia gastronómica única en la que los comensales se dejan llevar por la creatividad y el talento del chef. Un menú diseñado al detalle por 40 euros, con la posibilidad de un maridaje exclusivo por 25 euros adicionales, que irá acompañado de una copa de bienvenida de Moët & Chandon para empezar la velada con un toque de elegancia.
La cita será el 12 de octubre, la última oportunidad para disfrutar de esta experiencia irrepetible, que se servirá únicamente de 20:00 a 22:30 horas. Un recorrido por la esencia de la cocina japonesa en un entorno sofisticado que invita a descubrir nuevos sabores y texturas en cada bocado.
minami japanese restaurant
