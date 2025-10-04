Especial Salón Náutico de Barcelona | Presencia ibicenca
Exhibición de tendencias
Dos de las empresas náuticas de Ibiza que estarán presentes en el Salón Náutico Internacional de Barcelona con las marcas que representan en las Pitiusas son Motonáutica Ibiza y Supermercado Náutico.
- Así era la casa de Pepe Navarro en Ibiza antes de los destrozos del temporal
- Pepe Navarro muestra los destrozos en su casa tras las lluvias torrenciales en Ibiza
- Tormenta catastrófica en Ibiza: Comerciantes se quejan de que “la alerta llegó tarde”
- Sigue aquí en directo la información sobre la tormenta en Ibiza
- La carretera del aeropuerto de Ibiza sigue cerrada
- La dana de Ibiza se cuela en las discotecas: goteras, inundaciones, salas cerradas y parones de música
- El piso de Ibiza del que un hombre se ha intentado tirar: años de denuncias por alquiler ilegal, drogas y prostitución
- Así están la carreteras de Ibiza: atascos y un coche sumergido en el túnel del aeropuerto