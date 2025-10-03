Este restaurante de Ibiza reúne gastronomía, naturaleza y sostenibilidad y aún está abierto

En Ibiza, hay un restaurante que destaca por su capacidad de reunir gastronomía, entorno natural y sostenibilidad en un mismo concepto: Aiyanna Ibiza. Este restaurante, uno de los enclaves más emblemáticos de Cala Nova, es todo un referente en la isla referente por su cocina mediterránea contemporánea y su firme apuesta por la sostenibilidad.

El próximo domingo 12 de octubre, Aiyanna Ibiza se despide hasta la próxima primavera. Pero antes del cierre definitivo, el martes 7 de octubre, quienes no hayan vivido aún una cena bajo la luna llena en Aiyanna Ibiza, una de las citas más destacadas de la programación del restaurante, tienen la última oportunidad de hacerlo.

La luna llena sobre el horizonte desde la terraza de Aiyanna Ibiza. / Tasya Menaker

La última cena de luna llena en Aiyanna Ibiza

El martes 7 de octubre se celebrará la última edición del año de la cena de luna llena en Aiyanna Ibiza, una experiencia que se ha convertido en un clásico del final de temporada en la isla. El evento ofrece una combinación de cocina creativa, ambiente relajado y vistas privilegiadas al Mediterráneo bajo la luz de la luna.

El menú de Aiyanna Ibiza apuesta por ingredientes de temporada, productos locales y elaboraciones pensadas para una experiencia gastronómica completa. Todo ello en un entorno natural y con una atmósfera cuidada al detalle.

Aiyanna Ibiza apuesta por productos de temporada y de cercanía. / Jodi Hinds

Esta será la última ocasión del año para vivir este evento, que cada temporada atrae a comensales, locales y visitantes, que buscan algo más que una cena frente al mar.

Compromiso sostenible con reconocimiento internacional

En paralelo a su propuesta gastronómica, Aiyanna Ibiza ha reforzado su posicionamiento como restaurante sostenible. Este 2025 ha renovado por cuarto año consecutivo la certificación Biosphere, un sello internacional que reconoce la aplicación real de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Aiyanna Ibiza ha renovado por cuarto año consecutivo la certificación Biosphere. / Tasya Menaker

Desde 2022, el restaurante ha desarrollado más de 89 acciones prácticas que abarcan desde eficiencia energética hasta integración cultural. Algunas de las más destacadas incluyen:

Gestión eficiente del agua usada , con sistemas que permiten su reutilización para usos no potables.

, con sistemas que permiten su reutilización para usos no potables. Generación de energía solar limpia para reducir el consumo energético convencional.

para reducir el consumo energético convencional. Uso de productos de limpieza ecológicos , respetuosos con el medio marino y la salud del equipo.

, respetuosos con el medio marino y la salud del equipo. Filtrado y reciclaje de aceites vegetales, garantizando un tratamiento adecuado de residuos.

Sello Biosphere de Aiyanna Ibiza. / Aiyanna Ibiza

Estas medidas reflejan un enfoque transversal que aplica la sostenibilidad en todos los niveles de gestión, desde la cocina hasta la operativa diaria.

Cala Nova: entorno, diseño y cocina mediterránea

Situado frente a la playa de Cala Nova, Aiyanna Ibiza ofrece un entorno natural abierto al mar, con un diseño que integra materiales sostenibles, vegetación autóctona y una distribución funcional.

Los parasoles guatemaltecos de Aiyanna Ibiza son un sello de identidad. / Tasya Menaker

Los parasoles guatemaltecos, el mobiliario en madera natural y una carta enfocada en productos locales y opciones saludables refuerzan una identidad única. Durante esta recta final de temporada, el restaurante seguirá ofreciendo:

Desayunos frente al mar, con propuestas frescas y equilibradas.

frente al mar, con propuestas frescas y equilibradas. Comidas al mediodía, ideales para grupos o encuentros tranquilos.

al mediodía, ideales para grupos o encuentros tranquilos. Cenas relajadas que aprovechan la luz suave de octubre y el ambiente sereno de Cala Nova.

Aiyanna Ibiza está ubicado en Cala Nova. / Tasya Menaker

El cierre definitivo será el domingo 12 de octubre

La temporada 2025 en Aiyanna Ibiza finalizará oficialmente el 12 de octubre, fecha en la que el restaurante cerrará sus puertas hasta la próxima primavera.

Hasta ese día, el espacio seguirá ofreciendo su servicio habitual en horario completo. Octubre ofrece un clima templado, menor afluencia de público y una atmósfera ideal para disfrutar de la isla con otro ritmo. La última semana de actividad representa una oportunidad concreta para quienes buscan despedirse del verano en un entorno privilegiado.

Reservas abiertas para la recta final del verano

Las reservas para última cena de luna llena del 7 de octubre y los últimos días antes del cierre ya están disponibles a través de la página web de Aiyanna Ibiza, en el teléfono +34 971330456 o a través del correo electrónico reservations@aiyannaibiza.com.