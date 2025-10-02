Humo y restaurante Nativo se posicionan como la propuesta gastronómica de quienes buscan sabores ancestrales y únicos

Humo, el restaurante insignia de Nativo Hotel Ibiza junto con Nativo restaurante, se ha consolidado como un espacio de referencia para los amantes de la gastronomía en la isla, posicionándose como el establecimiento idóneo para quienes buscan disfrutar de una cena con sabores ancestrales, al amparo del atardecer. Situado en la azotea de este hotel boutique, Humo, que estará abierto hasta el 6 de octubre, ofrece unas vistas impresionantes del Mediterráneo y un entorno donde la naturaleza, el diseño y la gastronomía se fusionan para crear una experiencia inolvidable.

Bajo la dirección del chef Alberto Bermejo, Humo propone una cocina que combina tradición y vanguardia, rindiendo homenaje a los sabores ancestrales de las parrillas mediterráneas, con platos cocinados a fuego lento en su rescoldo, en las que incorpora influencias de Latinoamérica, Oriente Medio y Asia.

Cada miércoles, Humo añade un toque especial a su experiencia culinaria con música en vivo. Las artistas Claire Wakeman y Jodie Kean alternan actuaciones acústicas de guitarra y voz, creando un ambiente íntimo y mágico que acompaña la experiencia culinaria sin robar protagonismo a su carta.

Este pequeño ritual semanal transforma cada velada en un encuentro especial, donde la música y la gastronomía se entrelazan, ofreciendo momentos únicos para disfrutar con amigos, familia o en pareja.

Las artistas Claire Wakeman y Jodie Kean alternan actuaciones acústicas de guitarra y voz / D.I.

Propuestas musicales que, a partir del día 6 y hasta el 26 de octubre, se trasladarán al restaurante Nativo ubicado en este mismo hotel y cuya cocina también dirige el chef Alberto Bermejo. Así, restaurante Nativo con su propuesta de platos saludables, preparados con ingredientes de la isla, se convierte en el plan perfecto para el otoño en Ibiza gracias a su piscina exterior y a su salón interior que promete ser la sorpresa del mes de octubre gracias a su carta, su ambiente y sus actuaciones musicales.

Las cartas de Humo y Nativo

La carta de Humo se convierte en un auténtico viaje sensorial, donde cada plato es una invitación a descubrir sabores tradicionales reinterpretados con creatividad y producto local. Los entrantes sorprenden con combinaciones que despiertan los sentidos: el pan de masa madre recién horneado, acompañado de alioli y hierbas aromáticas, se mezcla con la intensidad de las croquetas de jamón o con el toque picante de la patata ibicenca “WILD”. El jamón de campo cortado a cuchillo, con pan de cristal y tomate de colgar, el hummus fenicio servido con crudités y pita a la parrilla o las alitas deshuesadas con tamarindo, taratur y menta, muestran el equilibrio perfecto entre tradición, vanguardia y técnica.

Para los paladares más exigentes, Humo combina la intensidad de las carnes a la brasa, con cortes seleccionados, con la frescura del pescado de temporada y la creatividad de sus bowls y ensaladas. Cada propuesta de su chef sorprende con ingredientes cuidadosamente elegidos, texturas dispares y aromas que evocan tanto la huerta ibicenca como las influencias internacionales.

El broche dulce lo ponen sus postres que combinan frutas exóticas, chocolates selectos y especias locales, en armonías sorprendentes destinadas a deleitar tanto a la vista como al paladar, como en su la piña a la brasa con sirope de chocolate blanco.

Cada creación refleja la filosofía de Humo: productos locales de temporada, técnicas innovadoras y combinaciones audaces que convierten cada cena en un momento para saborear, compartir y recordar.

El ambiente de Humo completa la experiencia: una terraza adornada con fibras naturales, vegetación y elementos inspirados en la naturaleza que crean un entorno acogedor y sofisticado. La brisa marina y la luz del atardecer bañan su terraza, aportando un toque romántico y relajante a cada cena. Cada detalle, desde la vajilla hasta los cubiertos y la presentación de los platos, está pensado para sumergir al visitante en un entorno desenfadado, donde la armonía entre el sabor, la estética y el entorno natural es absoluta.

La propuesta gastronómica se complementa con una coctelería creativa y una selección de vinos cuidadosamente curada por el maître Mario González. Cócteles elaborados con frutas tropicales como papaya, mango o fruta de la pasión, combinados con destilados de alta gama, así como aguas infusionadas con productos locales, invitan a explorar nuevos sabores y combinaciones. La carta de vinos, cuidadosamente seleccionada, permite maridar cada plato con las mejores referencias de España, Italia, Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Grecia, ofreciendo una experiencia completa para todos los sentidos.

En cuanto a la carta del restaurante Nativo, destaca por los sabores de la huerta y del mar ibicenco que conforman propuestas deliciosas tanto para comer, como para cenar. Abierto desde las 12:00 am hasta las 11:00 pm este restaurante combina simplicidad y autenticidad en un entorno sencillo, nutritivo y salvaje.

Sus platos para compartir con entrantes como la patata ibicenca “WILD” picante, sams alitas deshuesadas o costillas agridulces dan paso a otras propuestas como sus ensaladas y poke bowls. En cuanto a sus platos principales, carnes como el ribeye angus comparte protagonismo con la pesca del día y el calamar, todo ello acompañado de las mejores guarniciones en las que los productos de la huerta son imprescindibles.

Hamburguesas, sándwiches, quesadillas, pizza y pasta completan un menú que dispone de opciones para los más pequeños. En cuanto a los postres, frutas y dulces se dan la mano en deliciosas combinaciones como piña asada con cacahuetes, lima, miel de Ibiza y menta; plátano canario, Pedro Ximénez, stracciatella y bergamota, su tarta de queso o sus helados variados.

Para los residentes en Ibiza, Humo y Nativo se presentan como la oportunidad perfecta para romper con la rutina, descubrir sabores originales y vivir una experiencia diferente sin salir de la isla. Para los visitantes, es una puerta abierta a la Ibiza más auténtica, donde cada cena se convierte en un viaje sensorial que combina tradición, innovación y un entorno de ensueño.

Humo y el restaurante Nativo forman parte de la filosofía del Nativo Hotel Ibiza, que combina Barefoot Luxury, bienestar y conexión con la naturaleza.

Las reservas para ambos restaurantes pueden hacerse a través del número de teléfono +34 971 435 252, en el correo info@nativohotelibiza.com o a través de la web nativohotelibiza.com/restaurants/