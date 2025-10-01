El restaurante más exclusivo de Ibiza cierra su temporada: así será su última cena

El restaurante 1742, buque insignia del Grupo Nassau y ubicado en pleno corazón histórico de Dalt Vila, celebrará este viernes 3 de octubre su último servicio de la temporada 2025 tras consolidarse como una de las experiencias gastronómicas más exclusivas de Ibiza.

Bajo la dirección de Carla Leone y con la creatividad del chef neerlandés Edwin Vinke, distinguido con dos Estrellas Michelin, el espacio ha ofrecido este año una propuesta vanguardista que fusiona cocina de autor, arte, patrimonio y sostenibilidad.

Gastronomía con raíces locales

Uno de los pilares de 1742 ha sido su apuesta por una cocina consciente, basada en ingredientes de kilómetro cero y de temporada, muchos de ellos procedentes de su propio huerto ecológico en Cas Costas, también gestionado por el Grupo Nassau. Esta filosofía refuerza el vínculo del restaurante con la tierra ibicenca y su entorno natural.

Situado en una casa del siglo XVIII, el establecimiento ha sabido unir la historia del edificio con una visión culinaria de futuro. Durante la temporada 2025, miles de comensales han disfrutado de una experiencia multisensorial y única, reconocida tanto por su innovación como por su conexión con el patrimonio de Ibiza.

En su despedida, el equipo del 1742 ha querido agradecer la confianza de clientes, colaboradores, productores locales, artistas y trabajadores que han hecho posible que cada noche resultara irrepetible.

“Volveremos en la temporada 2026 con nuevas propuestas, la misma pasión y el compromiso intacto de seguir transformando la gastronomía en arte”, afirmó Carla Leone.