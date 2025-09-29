La crema de calabacín definitiva: "En la piel está la clorofila, no la tires"

Con la llegada del otoño, las temperaturas bajan y las mesas comienzan a llenarse de platos calientes y reconfortantes. Las cremas de verduras se convierten en una opción perfecta para esta época del año, no solo por su sabor, sino también por su aporte nutricional. Ingredientes como calabaza, zanahoria, calabacín o puerro concentran vitaminas y minerales esenciales que fortalecen el sistema inmunológico.

Además, estas preparaciones son fáciles de digerir y versátiles, lo que las hace ideales tanto para comidas rápidas como para cenas ligeras. Gracias a su alto contenido en fibra y antioxidantes, las cremas de verduras favorecen la digestión, aportan sensación de saciedad y contribuyen a la salud cardiovascular.

Una de las cremas más comunes es la de calabacín, pero ¿sabías que la manera tradicional de hacer crema de calabacín mata muchos nutrientes? Esta es la pregunta que lanza Wen en un vídeo que ha publicado en TikTok, donde comparte a menudo recetas saludables entre sus miles de seguidores.

"Tradicionalmente se corta el calabacín, se pochan las verduras, se cuecen y luego se trituran. ¿Cuál es el problema? Con tanta cocción, la clorofila, el pigmento verde lleno de nutrientes del calabacín, se muere y el color también", explica. Por ello, recomienda pelar primero el calabacín: "En la piel está la clorofila, no la tires".

Acto seguido pocha la base de verduras y, en vez de patata para espesar, usa garbanzos. "Más proteína y misma cremosidad", subraya Wen. "Cuando la parte blanca del calabacín ya está blandita se añade la parte verde y se cuece solo 15 segundos. Lo tritura con unas cucharadas de yogur y listo", concluye.