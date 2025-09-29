Cerveza sin alcohol no es lo mismo que cerveza 0,0: los expertos hablan de sus diferencias

En España, la cerveza sigue ocupando un lugar privilegiado en las mesas y las barras, con una tradición que la convierte en la bebida más consumida. Su consumo en nuestro país sigue siendo alto, aunque ha registrado un ligero descenso en los últimos años: en 2024, el consumo per cápita fue de 52,8 litros por persona, aproximadamente 2,7 litros menos que en 2023, y las ventas totales se mantuvieron alrededor de 38,6 millones de hectolitros.

Pese a la caída, la cerveza sin alcohol ha ganado terreno, representando ya cerca del 14% del consumo, con un crecimiento del 2,7% en volumen de ventas y un aumento del gasto del 8%, impulsado por la búsqueda de opciones más saludables, la conducción responsable y la mayor oferta de productos de calidad.

Y es que cada vez más consumidores se decantan por la cerveza sin alcohol, una opción que ha dejado de ser residual para ganar espacio tanto en bares como en supermercados. Esta tendencia, según apuntan los expertos, podría consolidarse como uno de los motores de transformación del sector cervecero en España.

Diferencias entre 'sin' y 0,0

De ello habla precisamente, Marta Verona, nutricionista y chef que ha querido plasmar en un vídeo en redes sociales la diferencia que hay entre la cerveza sin alcohol y la 0,0. "Según la normativa vigente, se puede etiquetar como cerveza sin alcohol aquella que tenga hasta un 1% de graduación de alcohólica. La cerveza 0,0, sin embargo, carece de alcohol", señala.

"La forma en la que le quitan el alcohol a ambas es diferente. En el caso de la 'sin' controlan la fermentación, reduciendo la temperatura y generando menos alcohol en el proceso. En el caso de la 0,0 hacen una cerveza normal y después la calientan para evaporar todo su alcohol. En el proceso se pueden perder aromas, colores y propiedades organolépticas", explica la nutricionista.