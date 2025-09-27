Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Nobu Hotel Ibiza Bay

Retiros holísticos y de bienestar para disfrutarde Ibiza en otoño

La gastronomía de Chambao y Nobu es otro de los pilares esenciales en estas experiencias

Clase de yoga con vistas directas al mar. | | NOBU HOTEL IBIZA BAY

Clase de yoga con vistas directas al mar. | | NOBU HOTEL IBIZA BAY

Redacción Ibiza

El otoño es uno de los mejores momentos para disfrutar de la isla blanca desde una perspectiva más relajada. Para aprovechar las últimas semanas de la temporada con el foco puesto en el wellness, Nobu Hotel Ibiza Bay presenta sus retiros y programas de bienestar para los meses de septiembre y octubre, diseñados para que, tanto si se busca el crecimiento personal, el desarrollo del liderazgo o experiencias espirituales inmersivas, haya una propuesta que se adapte a las necesidades de cada uno.

La gastronomía también es parte esencial de esos retiros, con desayunos y comidas junto al mar en Chambao y cenas en Nobu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents