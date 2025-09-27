Éxito de la feria que rinde tributo al producto

La 3ª edición de la Feria Gastro Ibiza y Formentera y la 18ª Feria de la Cerveza de Ibiza revalidaron el pasado fin de semana su liderazgo como uno de los encuentros gastronómicos más consolidados del Mediterráneo. Cerca de 10.000 personas se acercaron al Recinto Ferial de Ibiza para disfrutar de un evento que rindió tribujo al producto local, reivindicando la importancia de unir a productores y restauradores.

Ambiente en el evento gastronómico.

Durante dos días, los asistentes pudieron disfrutar de más de 230 referencias de cerveza, un número sólo superado por las ferias sectoriales de Barcelona y Madrid, así como de una gran variedad de propuestas culinarias.

Vino Can Rich.

La jornada de apertura de este encuentro gastronómico dio el pistoletazo de salida con el actor David Pomar como maestro de ceremonias y una exhibición de ball pagès a cargo de la Colla de Sa Bodega, a la que siguió una mesa redonda, moderada por la periodista y CEO de Imam Comunicación, Montse Monsalve, centrada en el producto local de las Pitiusas. Un coloquio en el que se abordó la importancia de dotar de protagonismo al sector primario y de mantener la relación directa con el sector Horeca, garantizando así al consumidor final un producto de máxima calidad y sin intermediarios.

En la charla participaron representantes de diversas cooperativas agrícolas y ramaderas, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ibiza y productores. Además, intervinieron el chef con estrella Michelin Óscar Molina, de La Gaia, la cocinera Catalina Riera, de Ca n’Alfredo, y la restauradora Estela Armada, de Tierra de Ibiza, quienes destacaron que la fuerza de sus establecimientos reside en el producto local de las islas, considerado un elemento esencial de identidad y arraigo en sus recetas. Asimismo, afirmaron que desde sus restaurantes buscan un modelo sostenible en el que todo el beneficio que salga de la tierra vuelva a la misma aprovechando cada recurso en sus platos.

Desde las cooperativas insistieron en que la apuesta por el producto local «no se trata de una moda pasajera, sino de un auténtico vínculo con la tierra que distingue a la gastronomía de las Pitiusas». Un elemento diferenciador que, concluyeron, «debe de potenciarse con el apoyo de las instituciones», mostrando un claro optimismo hacia el futuro y confiando en que se sigan impulsando acuerdos que fortalezcan y consoliden el producto local de Ibiza y Formentera.

Posteriormente, se celebró una cata maridada abierta al público, a cargo del director técnico de Bodegas Can Rich, Álvaro Pérez Navazo, y de Sabors d’Ibiza, con la chef Marga Orell, quienes ofrecieron una selección de tapas creadas con producto local de la isla y maridadas con vinos de Indicación Geográfica Protegida de Ibiza.

En la Feria de la Cerveza, además de las más de 230 referencias, hubo música con los DJ Javi Box y Jordi Cardona el viernes, y Toni Torres junto a Petit y Vázquez, miembros de La Movida, el sábado por la tarde.