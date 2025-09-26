Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este restaurante de Ibiza prepara un cierre de temporada que está dando de qué hablar

Ubicado en Sant Antoni, el establecimiento ofrece este fin de semana un último homenaje gastronómico con vistas a la bahía

La terraza de Villa Mercedes.

La terraza de Villa Mercedes. / Imam Comunicación

Redacción Digital

Ibiza

Con la llegada del otoño, uno de los restaurantes más emblemáticos de Ibiza, se despide de la temporada con una propuesta especial: un menú degustación de tres platos inspirado en el producto local y en la cocina mediterránea. Será su particular 'último baile', acompañado de música en vivo y una copa de cava de bienvenida, por 45 euros por persona (bebidas no incluidas).

Ubicado en una villa señorial frente al mar, la única de este tipo en la isla, y situado en pleno paseo marítimo de Sant Antoni, Villa Mercedes ha sido durante el verano un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia gastronómica cuidada, elegante y con alma ibicenca.

Villa Mercedes, en Sant Antoni.

Villa Mercedes, en Sant Antoni. / Imam Comunicación

“La brasa es nuestra seña de identidad. Realza los sabores auténticos del producto local y eso es lo que defendemos”, explican desde el restaurante, perteneciente a Grupo Mambo. En su cocina conviven técnicas tradicionales y toques contemporáneos, con opciones tanto para carnívoros como para quienes prefieren platos vegetarianos.

Además de su propuesta gastronómica, el espacio cuenta con una zona chill-out con carta de cócteles, un área privada para eventos y un escenario al aire libre ideal para celebraciones frente al mar. Todo ello enmarcado por un jardín exuberante de cactus, palmeras y helechos que envuelve a los comensales en una atmósfera tranquila y sofisticada.

Quienes quieran despedir la temporada en este rincón privilegiado pueden reservar llamando al 971 34 85 43 o a través de su web: www.villamercedesibiza.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents