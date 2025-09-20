Despide la temporada en el templo gastronómico de Cala Gració

Septiembre es el mes de los ibicencos por antonomasia. Comidas o cenas en pareja, en familia, con amigos o con los compañeros de trabajo cobran vida para despedir la temporada en aquellos lugares que han formado parte desde hace décadas de nuestra historia. Entre estos rincones mágicos e imprescindibles, hay un lugar a pie de mar que brilla de forma especial este 2025: Pomelo Playa, el nuevo templo gastronómico y sensorial con sello de Grupo Mambo.

Un estilo mediterráneo. | / | POMELO PLAYA

Ubicado en la coqueta playa de Cala Gració, en Sant Antoni de Portmany, Pomelo Playa cuenta con una carta de cocina mediterránea, donde brilla el producto local, y que defiende una propuesta basada en platos para compartir y una extensa variedad de cócteles y de vinos nacionales e internacionales.

Cócteles que despiertan los sentidos. / .

Una forma de rendir tributo al mar y de brindar al amparo de la brisa, ya sea disfrutando del sol, dándonos un baño en sus hamacas, o al amparo de las estrellas.

Destacan en el menú de Pomelo Playa sus croquetas de mar, sus mezzes o sus calamares a la andaluza, junto a ensaladas como la de sandía, hinojo fresco y espinacas; la gamba roja ibicenca en crudo, la ostra Pogget N2, el bogavante con orzo o el pulpo crujiente en bullabesa. También tienen un protagonismo destacado los platos de carne, como el lomo bajo de wagyu o el pollo marinado a la brasa con tabbouleh, entre otros, o sus postres, que suponen un delicioso colofón.

Pomelo Playa se caracteriza por su estilo muy mediterráneo, natural y sin artificios, que conserva el encanto de los chiringuitos de siempre y que se eleva gracias a su elaborada gastronomía en la que predomina el producto de cercanía. Además, permite comer en una de sus acogedoras mesas a la sombra o disfrutar de sus platos en las hamacas frente al mar y ofrece menús adaptados a los gustos de cada grupo.

El restaurante Pomelo Playa abre de 11:00 a 21:30 horas y las reservas pueden realizarse en el teléfono +34 616 38 83 33 o a través de su página web.

pomelo playa