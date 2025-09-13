‘The place to be’ continúa más allá del verano en Ibiza
Nassau Beach Club abrirá todos los viernes, sábados y domingos con una propuesta sin precedentes durante el otoño
Nassau Beach Club continuará siendo ‘the place to be’ también durante la temporada baja. El restaurante de Platja d’en Bossa ha anunciado que quiere seguir ofreciendo su singular atmósfera más allá del verano, y apuesta por una temporada invernal sin precedentes cargada de sorpresas que pronto desvelarán.
A partir de este otoño, Nassau Beach Club abrirá todos los viernes, sábados y domingos con una propuesta exclusiva pensada para residentes y visitantes. Una experiencia cuidada y diferente que permitirá seguir disfrutando de la esencia de este simbólico beach club con tres días muy definidos y un concepto renovado que se anunciará próximamente pero que promete sorprender.
La gastronomía continuará siendo el hilo conductor de Nassau Beach Club, siempre apostando por el producto de mayor calidad elaborado con las técnicas más adecuadas para mantener toda su esencia.
Más información y reservas: reservas@nassaubeachclub.com, en el teléfono● +34971396714o en su web● www.assaubeachclub.com.
