Un Teppanyaki único en la isla en el paraíso del sabor oriental

Minami Japanese Restaurant es uno de esos lugares que te atrapan desde el primer instante. Con una ambientación espectacular, en el corazón de lo inesperado, este restaurante propone una experiencia gastronómica en la que cada bocado suma, en la que todo detalle cuenta.

La esencia de Japón se sirve a la mesa en Minami Japanese Restaurant.

Todo el mundo es bienvenido en Minami Japanese Restaurant: desde los apasionados del sabor oriental, que encuentran aquí su particular templo del sabor, hasta aquellos que todavía no se han sumergido en las delicias asiáticas. Sorprender es una de las especialidades del equipo de cocina, que no sólo se encarga de elaborar platos para cautivar el paladar sino de hacerlo de formas únicas que son parte del show.

Un claro ejemplo es el Teppanyaki de Minami Japanese Restaurant, único en la isla, donde «el fuego, la destreza y el sabor se encuentran en una espectacular actuación culinaria», tal como afirman desde el restaurante.

Menú especial el 16 de septiembre

En Minami Japanese Restaurant siempre se puede cenar a la carta pero, además, una vez al mes propone un menú especial por 40 euros por comensal (si incluyes bebidas ilimitadas, hay que sumar 25 euros). ¿La próxima cita? El 16 de septiembre. Y la última del verano será el 12 de octubre.

Las propuestas de este restaurante situado en The Unexpected Ibiza Hotel no quedan ahí. Si eres de los que quieren vivir el ocio más increíble de la isla, la opción Bite&Dance es para ti. Menú con entrada a Ushuaïa Ibiza o Hï Ibiza por 169 euros por persona; menú con entrada a Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza por 250 euros por persona; o la opción VIP con menú especial y entradas a ambos clubes sin colas por 300 euros.