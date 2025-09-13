Dos eventos para despedir el verano con sabores únicos

Los restaurantes Cuyo y Sonrojo de los hoteles Hyde y Mondrian, en Cala Llonga, tienen preparadas dos citas gastronómicas de altura los próximos días 19 y 20 de septiembre.

‘Sonrojo is on Fire’ llega el viernes con un evento dedicado a los arroces, la carne y el fuego. |

El chiringuito Sonrojo celebra el final del verano el viernes 19 a mediodía con ‘Sonrojo is on Fire - Especial Arroces, Meat & Fire’, una oda al producto local, el fuego y los sabores intensos del Mediterráneo. En un entorno privilegiado, este encuentro reunirá a tres grandes talentos de la cocina: el chef invitado Ismael Alonso, junto a Ignacio Sanabria y Hernán Viva, quienes ofrecerán un menú exclusivo que combina creatividad, técnica y respeto por el producto. Reservas: 871901151.

Festín de pizza en Cuyo

Cuyo, el restaurante ubicado en el hotel Hyde Ibiza, se prepara para una noche especial con su próximo take over culinario: Italian Madness. El sábado 20 de septiembre, al atardecer, el restaurante se transforma en un festival de sabores italianos, con un menú cerrado que celebra la pizza y la pasta casera en su versión más creativa.

El evento contará con la participación del chef argentino Cuti Rocco, formado en la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Mar del Plata y con experiencia en cocinas europeas. Reconocido por su cocina con raíz mediterránea, Cuti se une al equipo de Cuyo para diseñar un menú que rinde homenaje a la tradición italiana con un enfoque moderno y festivo. Una noche pensada para disfrutar entre amigos, con las mejores vistas de la bahía de Cala Llonga, en un ambiente relajado y acogedor. Reservas: 871 90 11 49.